محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لمناقشة أخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة وازالة التعديات بمركزي صدفا والقوصية أسيوط

كتب سويفى رشدى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمركزي صدفا والقوصية وبحث سبل الإسراع في المنظومة في ضوء تكليفات للحكومة بالمتابعة الدورية لهذا الملف الهام للانتهاء منه فضلًا عن استكمال أعمال إزالة مخالفات المباني وجميع التعديات على الأراضي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة “حق الشعب” والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية .. جاء ذلك بحضور حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندسة إيمان محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي ملف التقنين والازالات. وأثناء الاجتماع ناقش المحافظ مع اللجنة آخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه وإجراءات المعاينة وما تم تسعيره كما شدد المحافظ على ضرورة بالانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها حفاظًا على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدًا على استمرار ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017. كما استعرض الموقف التنفيذي للموجه الـ 16 لازالات التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة موجها بتكثيف الحملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية كما وجه بزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ في ملف التقنين لمضاعفة نسب الإنجاز سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها