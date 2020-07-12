محافظ أسيوط: غلق وتشميع عدد من المقاهي والمحال غير ملتزمة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية بمركزي أبوتيج والقوصية

كتب سويفى رشدى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات الدورية لمتابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة بشأن تنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والمطاعم والكافتيريات وفي حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين وفي ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد “كوفيد ـ 19” والحد من انتشاره.

وقال محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية تواصل المرور الدوري على الكافتيريات والمقاهي والمطاعم لمتابعة بالاجراءات الاحترازية والوقائية للمنشآت ومدى الالتزام بنسبه تشغيل 25 % من الطاقه الاستعابية ومنع تقديم الشيشة واستخدام الكمامات الواقيه للعاملين ورواد المقهي وتوافر مستلزمات التطهير والتعقيم وترك مسافات متباعدة بين الطاولات فضلاً عن إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهي في تمام العاشرة مساءًا لافتا إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 7 مخالفات بمركز أبوتيج لعدد من المقاهي تقدم الشيشة للمواطنين ومحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق و5 مخالفات بمركز القوصية وتم التحفظ على المضبوطات من الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مشددا على رؤساء الاحياء والمراكز بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش وشرطة المرافق وعدم التهاون فى تطبيق الاجراءات والاشتراطات وغلق المنشاة وسحب الترخيص الخاص بها في حال عدم التزامها.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاجراءات الاحترازية والتي من شانها الحفاظ على سلامة الجميع وعدم المساهمة في انتشار الفيروس لافتا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق “صحة مصر”.