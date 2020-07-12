تنفيذ 25 قرار إزالة بمركز ومدينة سيدى سالم محافظ كفرالشيخ يتابع حصاد اليوم الثالث بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة 

كتب منتصر النجار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ حصاد اليوم الثالث علي التوالى بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة سيدى سالم موجهاً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية أكد محافظ كفرالشيخ انه تم تنفيذ 25 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرى (( التفتيش و دمرو الحدادى و أبوغنيمة )) مؤكدًا علي التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذيةبسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وأشار محافظ كفرالشيخ إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأى طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التى لم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات وكذلك الحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وردع كل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة.