خبير مياه دولى : سد النهضة يعانى فوالق متشعبة وفى منطقة صخور جرانيتية متحللة ستؤدى لانهياره فى أى لحظة

أكد خبير المياه الدولى ، دكتور “عباس شراقى “، رئيس قسم الموارد المائية بمعهد البحوث الإفريقية ، أن التحكم الاثيوبى فى كمية المياه الواردة الى مصر بناء على تصرفات بحيرة سد النهضه هو تحكم” محدود”، خاصة وان اثيوبيا دولة حديثة لا يمكنها تصريف مياه الامطار بسهولة فى البحر وليس لديها اماكن للتصريف، مشيرا الى ان مصدر الخطورة الحقيقى فيما يخص سد النهضه هو امان وسلامة السد ، موضحا ان الجزء الغربى من اثيوبيا يتعرض لامطار غزيرة خاصة فى اغسطس والتى تصب فى منطقة حوض النيل ، اضافة الى وجود فوالق كبيرة ومتشعبة فى منطقة السد ،الامر الذى قد يؤدى الى انهياره.

وكانت مصر تحاول عمل دراسات فى هذا الجزء تحديدا ولكن اثيوبيا لم تعطيها الفرصة لذلك، جاء ذلك خلال المؤتمر الالكترونى الرابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، تحت عنوان ” مؤتمر بحوث المستقبل وأجندة أفريقيا 2063 : آفاق التكامل والتنمية”، حيث تدور الجلسة” قضايا أفريقية من 2 -3 م” حول موضوع “تداعيات سد النهضة الاثيوبى على الأمن المائى المصرى” بالمشاركة مع مجموعة من اساتذة جامعة القاهرة .

واضاف ” شراقى “، ان الموارد المائية لمصر محدودة وتعتمد فى نسبتها الاكبر على نهر النيل بـ 98.5 % بينما الـ 1.5% من مياه الامطار والمياه الجوفية غير المتجددة والمياه الجوفية من الدلتا،الوضع الذى يؤثر على نصيب الفرد من المياه والذى يتناقص بسبب زيادة عدد السكان مع ثبات الحصة المائية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، النسبة التى تحاول اثيوبيا تهديدها ،خاصة وان 85%تأتى من الهضبة الاثيوبية ، موضحا ان الوضع الحالى لسد النهضه يؤكد عدم الاكتمال ، فهناك جزء فى منتصف السد لتمرير مياه الفيضان ، مازالت اديس ابابا تعمل على رفعه لمنسوب اعلى ، واذا قررت الملء لن يعمل سوى توربينين فقط لتخزين 5 مليار متر مكعب.

وعن تأثيرات السد الاثيوبى ، يقول ” شراقى” ان له فوائد للسودان منها زيادة توليد الكهرباء وحجز الطمى وحمايتها من الفيضان ولكن هذا لا يمنع ضرره فى حاله انهياره، خاصة وانه يعتبر السد الاول ضمن السدود الاربعة الكبيرة التى خططت الولايات المتحدة لاقامتهم بأثيوبيا ضمن الـ 33 سدا المنتظر اقامتهم ، مشددا على ان العمر الافتراضى لسد النهضه يتراوح بين 50: 60 عام ، مشيرا الى ان اثيوبيا بالغت فى مواصفات السد ، الامر الذى ينعكس سلبا على توليد الكهرباء ، وفيما يخص الاضرار الواقعة على مصر، يراها ” شراقى” ممثلة فى ان اى كمية مياه سيتم تخزينها فى بحيرة السد سوف تخصم من حصة مصر ،اضافة الى البخر بحوالى 3 مليار متر مكعب ، اما الاخطر فهو الصخور الجرانيتية المتحللة الموجودة فى منطقة السد والتى تعانى تشققات عديدة ، علاوة على انخفاض كهرباء السد العالة بنسبة 10:20% بسبب السد الاثيوبى.