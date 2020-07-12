محافظ كفرالشيخ يتابع جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث

كتب منتصر النجار

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ جهود وأنشطة اللجنة الوطنية، للقضاء على ختان الإناث بالتنسيق بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمنعقد في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجارى حيث أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، حملة بعنوان(( إحميها من الختان )) حيث استهدفت الحملة 15256 شخص بمراكز ومدن المحافظة وشارك فى الحملة 50 رائدة صحية، لتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الاناث وتجريم جميع الهيئات الطبية فى العالم ختان الاناث حيث يعتبر عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى، بالإضافة إلي مخالفته القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها