نائب التجمع يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السجائر المحلية

نائب التجمع يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السجائر المحلية
تقدم النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع؛ بطلب إحاطة موجه لوزراء قطاع الأعمال والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار السجائر المحلية بالأسواق، واحتكارها من قبل التجار حتى يتمكنوا من بيعها بالسوق السوداء، عن طريق إحداث الأزمات بعدم طرح السجائر لغرض تعطيش الأسواق ورفع قيمتها مما يؤثر على المواطنين بزيادة الأسعار. وقال الطلب؛ إنه من المعلوم بأن السجائر المحلية هي صناعة وطنية محلية بالكامل، وهناك من يتاجرون بشكل غير مشروع من أجل التربح الحرام على حساب البسطاء الذين يدخنون بشكل يومي، باعتبار أن السجائر هي احتياج خاص بالنسبة لهم، وإن احتكار البيع والتلاعب بطرح المنتج يؤدي إلى التلاعب في الأسعار، مما يحمل المواطنين البسطاء أعباء ويساهم في الاحتقان والمساس بالأمن الاجتماعي. وبحسب الطلب؛ فقد أدى ذلك بزيادات مبالغ فيها على أنواع السجائر المحلية تصل لـ(٣ إلى ٥) جنيهات في العلبة الواحدة. وإعمالًا للائحة النظام الداخلي لمجلس النواب؛ طالب نائب التجمع بتوجيه الطلب لوزيري قطاع الأعمال والتموين وإحالة الطلب للجنة الدفاع والأمن القومي للمناقشة.