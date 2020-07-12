نائب التجمع يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السجائر المحلية

تقدم النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع؛ بطلب إحاطة موجه لوزراء قطاع الأعمال والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار السجائر المحلية بالأسواق، واحتكارها من قبل التجار حتى يتمكنوا من بيعها بالسوق السوداء، عن طريق إحداث الأزمات بعدم طرح السجائر لغرض تعطيش الأسواق ورفع قيمتها مما يؤثر على المواطنين بزيادة الأسعار. وقال الطلب؛ إنه من المعلوم بأن السجائر المحلية هي صناعة وطنية محلية بالكامل، وهناك من يتاجرون بشكل غير مشروع من أجل التربح الحرام على حساب البسطاء الذين يدخنون بشكل يومي، باعتبار أن السجائر هي احتياج خاص بالنسبة لهم، وإن احتكار البيع والتلاعب بطرح المنتج يؤدي إلى التلاعب في الأسعار، مما يحمل المواطنين البسطاء أعباء ويساهم في الاحتقان والمساس بالأمن الاجتماعي. وبحسب الطلب؛ فقد أدى ذلك بزيادات مبالغ فيها على أنواع السجائر المحلية تصل لـ(٣ إلى ٥) جنيهات في العلبة الواحدة. وإعمالًا للائحة النظام الداخلي لمجلس النواب؛ طالب نائب التجمع بتوجيه الطلب لوزيري قطاع الأعمال والتموين وإحالة الطلب للجنة الدفاع والأمن القومي للمناقشة.