مهرجان سينمانا للفيلم العربي… فعل ايجابي مثمر لا بد ان يستمر

المخرج “فايق جرادة” يكتب للأهالى.. فعل الاتحاد العام للفنانين العرب بقياده المخرج مسعد فوده رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب بإقامه مهرجان سينمانا للفيلم العربي الاول والذي يقام لأول مره عبر المنصة الإلكترونية ولأول مره ايضا يقام مهرجان برعاية الاتحاد العام للفنانين العرب , ومن خلال صاحب الفكرة والمجتهد دايما سينمائيا وفنيا والذي التقط اللحظة في ظل وباء يكتسح العالم وامن ومعه كل الزملاء المؤمنين بالصورة والسينما وهو رئيس المكتب القطري للاتحاد العام للفنانين العرب في سلطنه عمان المخرج الدكتور خالد الزدجالي تجسد ايمان الاتحاد العام للفنانين العرب بضرورة القعل الايجابي في وقت نشهد فيه تغير شامل وكامل في كل المنظومة الكونية (عالم ما بعد كورونا ) واقامه مهرجان سينما عبر المنصة الإلكترونية كي يعتبر محطه مهمه ونافذة لا بد منها لإظهار القدرة والقدرات الفنية المختلفة لدي صناع الافلام في كل الوطن العربي الكبير ومن خلال ابراز كل الجهود المبذولة لتحجيم هذا الوباء الكارثي اجتماعيا واقتصاديا وانسانيا ان كان ذلك من خلال دور الاطباء والممرضين والممرضات او دور الأسرة العربية في التوعية لمخاطر هذا الوباء .

اعتقد ان المشاركة كانت من جميع الدول العربية بكل مصنفات العمل الفني ان كان الروائية القصيرة او الوثائقية الأفلام التحريك او الكرتون نعم – جهد مشكورين كل العاملين فيه كيف لا- وهي فكره ممتازة علينا تطبيقها وتطويرها على مدار السنه وليس كل سنه علينا ان نوثق كل هذه اللحظات الصعبة فنيا وهو دور بكل تأكيد منوط بالاتحاد العام الفنانين وبكل الاعضاء القطرين بداخله . وهنا اسمحوا لي ان اعترف في زمن غابت فيه الاعترافات حتي في أفلامنا وأغانينا وعلاقتنا وبين بعضنا…بان هناك عابثون بعقولنا وعيوننا التي ترغب دائما في رؤية شيء جميل حتى لو حلما أو مشهدا أو لقطة أو حتي أغنية من فنان.

اعترف بان الوعي والثقافة والفن ليس ادعاء ولا كلمة تكتب أو اسم يقتبس أو عقل مشوه أو ثقافة متردية وليس نرجسية أو عنوان للتمرد وبعث القلق. اعترف بان الفنان والمثقف حالة حب وصدق ضرورية وخبرة ودراية ومعرفة بكل ألوان الحياة الجميلة . اعترف بان بعضنا من مثقفين وفنانين لا يريدون للامة الا مزيدا من الدمار والحصار الفكري والفني والثقافي عبر جنوحهم الدائم بكل المستويات والنرجسية العالية التي يحملها بعض منهم…. اعترف أن الصورة المرئية والسينما والأغنية والفن بشكل عام هي اللغة التي من خلالها ننطلق للعالم المختلف عنا، لنعبر بكل صدق عن ثقافتنا وأفكارنا، لنعبر عن هوايتنا المحببة تلك الهواية التي توارثناها أباً عن جد، بأن نخلق من الموت حياة ، ونكمل مسيرة الحياة بكل حب وحرية .

نعم – اعترف بان الفنان الجميل مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب السينمائيين المصرين فارس من فرسان مصر الجميلة و اشهد بانة ما زال فينا من يعي جيدا ظروفنا الصعبة و ويثق بان القادم اجمل رغم تعقيدات المشهد ورغم كل الظروف كما هو الحال في شخصيه المخرج الدكتور خالد الزدجالي وكل الزملاء العاملين في المهرجان .. علينا ان نؤمن بالصورة والسينما. لأنها هي مفتاح الحلم ولأنها هي مفتاح النصر لأنها هي فقط من ستلحق الهزيمة لكل ما هو ارهابي متطرف. السينما من خلالها سنسهم في التسامح والحب والاحترام واحترام الاخر.

فتحية كل التحية الى أولئك الذين ما زالوا يسيرون بالاتحاد الصحيح وتحيه لذلك الانسان القدير الاستاذ النقيب مسعد فودة على فعله الدائم اتجاه الفعل والتفاعل من اجل الفنانين ومن اجل سينما عربية قادرة على المواجهة . على الفنانين سرعه التحرك وعدم انتظار الحل من خارجهم فالحل يبدأ من داخلهم بدءا من وقوفهم موقف مراجعه واستشعار مسؤوليه ازاء ما يحدث والقيام بصناعه واقع فني بداء من التقاء الفانين على رؤي مشتركه تجاه قضاياهم المختلفة .

نعم فقد أصبحت الصورة لغة العالم وفي استطاعتنا ان نوصل رسائلنا المتنوعة لكل شعوب الارض كون ان الصورة وثقافتها كأحد روافد الثقافة متحكمة في يومياتنا بل واقتحمت إحساسنا الوجداني وتدخلت في تكويننا العقلي والأسري والمجتمعي بل حتى الاقتصادي … حتى المفردات الأساسية للعمل الإعلامي يعتمد بشكل أساسي علي الصورة كوسيلة توصيل وتواصل ..الصورة اليوم خطاب من نوع خاص اذا ما احسنا المعالجة واذا ما احسنا التصرف بالكاميرا والممثل وبالقطة والمشهد والفكرة – نعم الصورة لها تأثيرها الخاص وفعاليتها وقدرتها وهو ما شعرت به اكثر واحسسته تماما اثناء متابعتي من كل الزملاء في الاتحاد لإنجاح لواقع المهرجان الاول – مهرجان سينمانا للفيلم العربي بقى ان نذكر ان لجنه التحكيم والتي يراسها رئيس مهرجان الإسكندرية المتميز دائما الامير أباظة مكونه من عضويه المخرجه ساره جادالله وصبحي سيف الدين والفنان طالب البلوشى والمنتج مراد شاهين والناقدة منصورة الجمري.

واخيرا – انه فعل متفاعل و ايجابي مثمر لا بد ان يستمر.