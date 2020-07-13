“عربية البرلمان”: نظام أردوغان “هش” وفضائحه تتوالى بعد تجسسه على معارضيه بالخارج

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ان النظام الارهابى التركى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اروغان اصبح هشا وفضائحه تتوالى بعد تجسسه على معارضيه بالخارج.

وأعتبر “أباظة” فى بيان له؛ أن ماكشفت عنه وثائق بأن السفارة التركية ببولندا جمعت معلومات استخبارية عن معارض لأردوغان للمساعدة في صياغة قضية جنائية زائفة ضده وأن السفارة التركية قدمت معلومات عن مواطن تركي يعيش في بولندا، وأبلغت وزارة الخارجية في أنقرة بهذه المعلومات، وتم استخدامها فيما بعد في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب ضد المعارض للحكومة بمثابة دليل قاطع على تخبط نظام اردوغان وانه تفرغ لقمع معارضيه داخل تركيا وخارجها.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة ان المعارضين لنظام اردوغان اصبحوا يزدادون يوميا لدرجة ان هناك من يخرج من داخل نظام اردوغان لينضم الى المعاضة التركية بعد تأكدهم بقرب سقوط نظام اردوغان بعد فشل سياساته الداخلية والخارجية والقيام باعمال ارهابية وإجرامية داخل سوريا وليبيا مشيرا الى ان هناك احتقانا كبيرا داخل الشعب التركى من سياسات اردوغان وتحويل تركيا لسجن كبير لكل من يعارض سياساته.