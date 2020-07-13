تداول 123 ألف طن و 1736 حاوية و 10278 شاحنة عامة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة

كتب احمد سلامة

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الإثنين الموافق 13 يوليو 2020 حيث تواجد بالميناء 68 سفينة ، و وصلت 16 سفن ، وغادرت 9 سفن ، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 20 سفينة من بينهم 6 سفن حاويات ، و 11 سفينة بضائع عامة ، و 4 سفن صب سائل يجري تفريغهم ، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن تفرغ 70 ألف طن فحم ، وخشب ، وطفلة ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 15 سفينة ، وقد تم دخول وخروج 10278 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 94 ألف طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 29 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 624 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 1112 حاوية ، هذا وقد وجه الربان طارق شاهين الإدارات المختصة بالميناء لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وتفريغ شحنات عربات القطار والمترو القادمة عبر ميناء الاسكندرية بدءاً من وصولها الميناء وتقديم خدمة القطر والإرشاد والتراكي وحتي خروجها من الميناء عبر خطوط السكة الحديد . ومن ناحية اخري وجه الربان شاهين القيادات ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ ، كما وجه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخري لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان ، وشدد شاهين علي ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .