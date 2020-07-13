تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية ومركز معلومات للمرافق وتفعيل وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط

كتب سويفى رشدى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة في جلسته الأخيرة على تخصيص بعض الأراضي لاقامة بعض المشروعات التنموية بقرى المحافظة فضلًا عن انشاء مركز معلومات المرافق والبنية الاساسية وتفعيل وحدة التغيرات المكانية. كانت جلسة المجلس التنفيذى بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط واللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء هاني عويس مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة واللواء أحمد حجازى مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق. وأشار محافظ أسيوط الى موافقة المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض بقرية كوم انجاشة التابعة لمركز ديروط لإقامة وحدة طبية بيطرية عليها وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها لخدمة أهالي القرية. وأكد المحافظ على أهمية انشاء وتفعيل مركز متكامل لمعلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة والذي يعد أهم مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها في صورة خرائط مساحية دقيقة “رقمية وورقية” من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية “تحتية وفوقية”وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق مشيرًا الى اتخاذ خطوات جادة سيتم تنفيذها لإنشاء المركز المتكامل وتدعيمه بالعناصر البشرية والأجهزة الحديثة بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق الكامل مع منظومة التصالح والتقنين. كما شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة استعراض تسنيق الجهود بين رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ومديرية الري في استكمال أعمال تطهير الترع والمصارف بجميع قرى ومراكز المحافظة ورفع مخلفات ونواتج التطهير وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الرى. وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات للاستعداد لانتخابات مجلس الشورى بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات التنفيذية وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لذلك.