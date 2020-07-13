ضمن مشروعات “حياة كريمة” .. محافظ أسيوط يضع حجر أساس الوحدة الصحية بقرية أولاد ابراهيم بتكلفة 6 مليون جنيه

كتب سويفى رشدى

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوضع حجر أساس الوحدة الصحية بقرية أولاد ابراهيم التابعة لمركز أسيوط بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليون و160 ألف جنيه والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتفقد المحافظ معدلات التنفيذ واستمرار العمل وذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الاكثر احتياجًا. رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز ومساعدى رئيس المركز ورؤساء القرى. بدأ المحافظ جولته بوضع حجر أساس مشروع إحلال كلي للوحدة الصحية بقرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط والتي ستقام على مساحة 550 مترًا وتتكون من دور أرضي ودورين علوي بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و160 ألف جنيه ثم تفقد الأعمال التي يجري تنفيذها من صب القواعد والأساسات واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمعدلات التنفيذ ومراحل تنفيذ المشروع كما التقى بالمهندسين والعمال وحثهم على اتقان العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم مشددًا على ضرورة الالتزام بجودة الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية لنهو الاعمال في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية. وقال محافظ أسيوط إن الوحدة الصحية بقرية أولاد إبراهيم سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشاملة وتلبى احتياجات المواطنين وهي ضمن مشروعات احلال كلي وتطوير وتجهيز عدد 27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وبخاصة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة الصحة. وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.