ضبط طن و300كجم لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمصنعين بالسادات

كتب عادل شحتينو

تمكنت لجنة مكونة من الدكتور هانى شمس الدين كبير أطباء ادارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية والدكتور مادح الشرقاوي والدكتور محمد فتحى و احمد العشماوى مفتشى الاغذية ورشيد العماوى و محمود بريقع من مباحث التموين من ضبط طن و300 كيلو جرام لحوم بلدية ومفرومة ودهن حيوانى غير صالحة للاستهلاك الادمى بمصنعين لتصنيع اللحوم بمدينة السادات وعلى الفور قررت اللجنة مصادرة المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضرين رقم1513و1514 جنح أمن الدولة طوارئ قسم شرطة مدينة السادات وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار تأتى هذه الحملة بناء على توجيهات الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية واشراف المقدم ايمن رزق رئيس مباحث التموين بالمحافظة