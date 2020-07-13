فى جراحة طارئة بمستشفيات جامعة المنوفية: إنقاذ حياة مريضة تعانى من إنشطار الشريان الاورطي

كتب عادل شحتينو

نجح فريق طبي من جراحى القلب برئاسة الدكتور رفيق سليمان استاذ و رئيس قسم جراحة القلب و الصدر بمستشفيات جامعة المنوفية من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 33 عاما ترددت علي طوارئ المستشفيات الجامعية و كانت تعانى من الام بالصدر وضيق بالتنفس وبعد اجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود شرخ و تمدد شديد بالشريان الأورطى وارتجاع شديد بالصمام الاورطى وارتجاع شديد بالصمام الميترالى والصمام ثلاثى الشرفات وارتفاع شديد بضغط الشريان الرئوى وتضخم شديد بالبطين الأيسر و ضعف بكفاءة عضلة القلب إلي 35% و هو ما يستلزم التدخل الجراحى العاجل لإنقاذ حياة المريضة. و أشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأنه فور الانتهاء من تشخيص الحالة تم توفير كافة المستلزمات اللازمة و البدء تجهيز المريضة للعمليات و خلال الجراحة الطارئة تم تغيير جذع الشريان الأورطى والشريان الاورطى الصاعد وجزء من الشريان الاورطى المستعرض وتم اصلاح الصمام الميترالى واصلاح الصمام ثلاثى الشرفات، و المريضة حاليا بصحة جيدة و تخضع للعلاج و المتابعة بعناية جراحة القلب. و أوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن المستشفيات تضم كواردر طبية ذات مهارة عالية في جميع التخصصات، و قد ضم الفريق الجراحى أطباء قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة الدكتور رفيق سليمان و مساعدة الدكتور احمد حاتم، و الدكتور ابراهيم خليل، و الدكتور محمد مصيلحى، و الدكتور محمد حمدى، و الدكتور محمد بقوش، و الطبيب محمد خيرى، و الطبيب سعيد اسامة. كما ضم الفريق من أطباء التخدير الدكتور وسام سلطان، و الدكتورة نادية محيي الدين، و الدكتور احمد اشرف. و بمعاونة تمريض عمليات جراحة القلب المفتوح.