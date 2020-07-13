ابو الغيط يشدد علي اهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات والمنظمات العربية

اختتمت الدورة العادية ال(49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك أعمالها برئاسة السيد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٠ عبر تقنية الفيديو كونفرانس. حيث استعرضت المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك رؤيتها في كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية”، بالاضافة الي عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتنسيق التعاون والتفاعل الإيجابي بين مؤسسات العمل العربي المشترك.

وفِي هذا الصدد، تجدر الاشارة الي ان السيد الامين العام افتتح اعمال اللجنة بكلمة اكد فيها على اهمية الدور الايجابي الذي تلعبه منظمات ومؤسسات العمل العربية المتخصصة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات العربية نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لما تشكله هذه المنظمات والمؤسسات من بيوت خبرة عربية في جميع المجالات التي تمس أمن وسلامة المواطن العربي.

كما اوضح السيد الامين العام ان المرحلة الحالية تقتضي ازكاء روح جديدة تتسم بالجدية والاخلاص والحيوية، خاصة وان المنطقة العربية تمتلك من القدرات والامكانيات التي تؤهلها لمواجهة اصعب الظروف واقوي التحديات شريطة تبني النموذج الذي يعكس هذه القدرات والامكانيات.

وفِي هذا الاطار، وافقت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مقترح الامين العام السيد احمد ابوالغيط بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية نظرا للجهود والانجازات التنموية الكبيرة التي يقودها سيادته داخل مصر، علما بانه سبق وان تم تقديم هذا الدرع في العام الماضي الي جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية.

كما اطلع السيد الامين العام علي المبادرات والمساهمات والافكار والاجراءات التي تبلورت نتيجة جهود قطاعات الامانة العامة المختلفة للجامعة العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك خلال الفترة الماضية ومنذ بدء ازمة فيروس كورونا، والتي ياتي في مقدمتها الاجراءات والتدابير التي شملها بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر يوم ٦ مايو ٢٠٢٠، وكذلك الاجراءات والتدابير التي شملها بيان وقرار مجلس وزراء الصحة العرب في ١٠ يونيو ٢٠٢٠.

وفي ضوء مقتضيات ومتطلبات الفترة الحالية وايضا المرحلة القادمة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، اتفقت لجنة التنسيق العليا علي الالتئام اكثر من مرة سنويا لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بتعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وذلك في ضوء مساحة التلاقي والتفاعل التي تتيحها منصة هذه اللجنة لمعالجة وتفادي اية سلبيات قد تنتج في حالة عدم التعاون والتنسيق بالشكل المرجو.

كما رحب اعضاء لجنة التنسيق العليا بمبادرة السيد الامين العام بتشكيل فريق عمل مكونة من اعضاء للجنة تختص بادارة ازمة كورونا بكافة ابعادها، وعلي ان تناقش اللجنة بكامل هيئتها توصيات هذا الفريق خلال اجتماعها القادم.