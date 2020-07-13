الأمير يشارك في مجلس كلية أصول الدين بطنطا.. ويتابع سير الامتحانات بدراسات بنات كفر الشيخ.

في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور: أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور: محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على الاطمئنان على سير العمل وانتظامه بكافة كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، قام اليوم الدكتور: محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا بجولة تفقدية، شملت كلية أصول الدين جامعة الأزهر بطنطا؛ حيث شارك في اجتماع مجلس الكلية، الذي انعقد اليوم برئاسة الدكتور: أحمد أبو شنب، عميد الكلية.

وخلال اجتماع مجلس كلية أصول الدين بطنطا اطمأن نائب رئيس الجامعة على كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكلية؛ حرصًا وحفاظًا على صحة جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم وسلامتهم.

عقب ذلك توجه الأمير إلى كلية القرآن الكريم بطنطا برئاسة الدكتور: سامي هلال، عميد الكلية، حسب بيان المركز الإعلامي؛ حيث حضر مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الباحثين، وقام نائب رئيس الجامعة بالاطمئنان على الإجراءات المستخدمة خلال المناقشة؛ حرصًا على سلامة الجميع.

بجانب ذلك قام نائب رئيس الجامعة بتفقد أوضاع امتحانات الفرق النهائية؛ من خلال حوار مع عديدٍ من الطلاب؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف بيان المركز الإعلامي، أن نائب رئيس جامعة الأزهر غادر محافظة الغربية؛ ليواصل جولته الميدانية، متجهًا إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة كفر الشيخ؛ للاطمئنان على سير لجان الامتحانات بالكلية وانتظامها، ووقف على الالتزام بالتدابير الاحترازية التزامًا كاملاً؛ حيث أشاد بالانطباط الذي شاهده في لجان الامتحانات، وبالتزام الجميع في أداء عملهم على الوجه الأكمل.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور: مصطفى مطاوع، عميد الكلية، والدكتور: إسماعيل المنشاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور: ثروت سالم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والعميد: محمود حلمي، مدير إدارة الأمن الإداري بقطاع الوجه البحري بطنطا.