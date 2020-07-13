اصدار بطاقات التموين لـ ٥٠ ألف أسرة من “تكافل و كرامة”

في إطار التعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى و التموين والتجارة الداخلية لتكامل الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية،أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين للمستفيدين من برنامج تكافل و كرامة و بلغ العدد الأسر المستفيدة ٥٠ ألف أسرة من برنامج المساعدات النقدية المشروطة من تكافل و كرامة بناء علي طلب وزارة التضامن الاجتماعي.

و تيسيرا على المواطنين فى الحصول على البطاقات التموينية تم إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذى صدرت لهم بطاقات تموينية و ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني

HTTPS://tk.moss.gov.eg/

للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه و سرعة التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابعة لسكنه للحصول على بطاقته التموينية