رئيس الدفاع والأمن القومى :مصر وقوتها المسلحة قادرة على حماية أمنها القومى

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن مصر وجهت رسائل هامة من خلال تنفيذ المناورة البحرية “حسم 2020”. وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن أول هذه الرسائل هي أن “مصر وقواتها المسلحة قادرة على حماية أمنها القومي بإمكانيات جيشها القادر على مواجهة جميع التحديات المختلفة، وبحسب وقدرات فائقة، لكنه جيش رشيد”. وأضاف عامر، أن الرسالة الثانية مفادها أن “الأمن القومي الليبي جزء من الأمن القومي المصري”، لا سيما والعلاقات ممتدة بين كل البلدين، بل وعلاقات المصاهرة والدم التي تربط الشعبين. وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الرسالة الثالثة للعالم أجمع هي أن “مصر قادرة بقوة قواتها المسلحة وقيادتها السياسية، على مواجهة أي تهديدات قد يؤثر على أمنها القومي بقواها الشاملة، وأنها تستطيع أن تواجه جميع الأمور بحكمة ورؤية، وبالقوة إذا تطلب الأمر ذلك”. وتشتعل الأزمة في ليبيا، خاصة بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهزية القوات المسلحة للقتال وصار أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، مؤكدا “أن سرت والجفرة خط أحمر”