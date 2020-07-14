استعدادات مكثفة داخل وزارة الرياضة لنهائي دورى مراكز الشباب

بدأت اللجنة العليا لدوري مراكز الشباب وضع اللمسات الأخيرة علي تحضيرات إقامة مباراة نهائي دوري مراكز الشباب الموسم الحالي بنسخته السابعة والتي ستقام يوم 25 يوليو الجاري علي ملعب المركز الاوليمبي بالمعادي، والذي سيجمع بين فريقي مركز شباب شبرا نبات من الغربية ومركز شباب كفر قشاش من البحيرة. وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وافق علي إقامة نهائي دوري مراكز الشباب، يوم 25 يوليو الجاري، علي ملعب المركز الأوليمبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية، بعد قراره بعودة النشاط الرياضي ابتداءاً من أول الشهر الجاري واستكمال كافة المنافسات الرياضية.

وتعقد اللجنة العليا لدوري مراكز الشباب اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمناقشة اخر الاستعدادات والترتيبات، حيث تدرس اللجنة إقامة احتفالية مصغرة علي هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولي هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالاسماعيلية في حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا علي حساب مركز شباب الحسينات بالاقصر.

وأكد مصطفى منصور وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب انه تم رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الاولي في الدوري من جانب اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب، حيث تنص لوائح البطولة علي حصول صاحب المركز الأول علي ١٥٠ الف جنيها والمركز الثانى على ١٠٠ الف جنيها والمركز الثالث ٧٠ الف جنيها والمركز الرابع الرابع ٣٠ الف جنيها باجمالى مكافات وصلت الي ٣٥٠ الف جنيها.