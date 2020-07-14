القوي العاملة: توفير 26 فرصة عمل لأصحاب الهمم بالأسكندرية

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مشددا علي أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لهذه الفئة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وفي هذا الإطار وفرت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية 26 فرص عمل لائقة لذوي الهمم تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وقد أناب الوزير وكيل الوزارة مدير المديرية ياسر سعيد بتسليم عقود عملهم . وقال مدير المديرية : إن مكتب تشغيل برج العرب التابع للمديرية، ووحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني، وجمعية نورانيات الخيرية قاموا بتوفير هذه الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة من خريجي مدارس التعليم الفني (الدمج) وخريجي مدرسة الأمل للصم والبكم ، مشيرا إلي أن التعاون بين الجهات الثلاث يهدف إلي تحسين قابلية الخريجين للعمل الحر ورفع كفاءة القوي العاملة الحالية لكي يتحقق النمو والارتقاء بثقافة تشغيل الشباب تشغيلا منتجا عبر منظومة التعليم الفني والمهارات المطلوبة في سوق العمل ومواءمتها مع مخرجات التعليم المتاحة من خلال المدارس الفنية .

وأضاف أنه تم تحرير عقود الـ 26 من أصحاب الهمم بـ ٦ من كبرى الشركات بمدينة برج العرب بمزايا ورواتب مجزية، وتأمين صحي، وتوفير وسائل مواصلات ، وذلك بشركات جاليك للملابس ، وبرج للصناعات الدوائية، والبوادي للمواد الغذائية ، وأم إن للصناعات المعدنية، وابكو المتحدة المنظفات، وبداية لصناعة اللحوم. حضر تحرير عقود العمل كل من صبحي جرجس وكيل المديرية، وهشام عصمت من جمعية نورانيات ، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب.