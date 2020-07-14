وكيل النواب: قرار البرلمان الليبي تاريخي والقيادة السياسية والشعب المصري لن يتخلى عن الأشقاء في ليبيا

ثمن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، قرار البرلمان الليبي بمنح القوات المسلحة المصري الحق في التدخل في ليبيا ودحر العدوان التركي، مؤكدا أنه قرار تاريخي والقيادة السياسية والشعب المصري لن يتخلى عن الأشقاء في ليبيا.

وأشار “وكيل النواب” إلى أن الرئيس السيسي تكلم أمام العالم أجمع بأنه لن يسمح للميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا والتي جلبتها من سوريا بتخطي الخط الأحمر وهو سرت والجفرة، مضيفا أن تجاوز الخط الأحمر المرسوم هو اعتداء على الأمن القومي المصري يتطلب رد حاسم وقوي.

وأضاف “الرئيس الشرفي لحزب الوفد” “أنه بإسمه وباسم جميع نواب الشعب المصري، وحزب الوفد العريق يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، والقوات المسلحة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن القومي المصري والجارة الشقيقة ليبيا من كل اعتداء غاشم.