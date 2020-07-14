تواصل عمليات توفيق الأوضاع طبقاً للإجراءات الاحترازية فى الفنادق

تسلمت أمس ٦ فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندق كينج توت بمحافظة البحر الأحمر ، و ٥ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي هيلتون الشلالات، وشارمنج ان، ونعمه بلو، وغزالة بيتش، وريجنسي بلازا.

وبعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٥٤١ فندقا ب ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة. وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.