تطورات الأزمة الليبية.. مواقف دولية متباينة

لم تهدأ الساحة الليبية منذ تصاعد وتيرة الصراع السياسى الذى تحول بقوة إلى صراع عسكرى متعدد ومتشابك الأطراف, ولم يستطع المحللون والمراقبون بعد تحديد هويّة أو أمد هذا الصراع الذى يعانى منه الشعب الليبى كما تعانى دول الجوار, ويأتى على رأس تلك الدول دولة مصر التى عانت منذ اللحظة الأولى بتهديدات مباشرة على الساحل الغربى لحدودها الغربية, وكان أبرزها حادث قتل المصريين المسيحيين واختطاف العمال وقتل العمال.

ومن ثم قامت مصر باتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية والعسكرية لسد تلك الثغرة, ولكن تفاقمت الأوضاع بعدما عقدت حكومة السراج اتفاقاً أمنياً وعسكريا مع تركيا, مما أدى لدخول عسكريين أتراك بجانب المرتزقة والميليشيات المسلحة, وحسبما نشر موقع (TOP WAR) الروسى فإن مصر طلبت تسريع تسليم نظام الصواريخ الساحلية المضاد للسفن (Bastion-P), تلك المنظومة قادرة علي التعامل مع جميع أنواع سفن السطح ويمكنها العمل فى ظروف تشويش وإعاقة الكترونية مكثفة حيث تمتلك صواريخ ياخونت (Yakhont), البالغ مداها 300 كم وتصل سرعتها 2.6 ماخ, تلك المنظومة قادرة علي تغطية ساحل مسافته 600 كم.

صرّح سفير تركيا لدى باريس أن فرنسا تتجاهل انتهاكات الإمارات ومصر في ليبيا! بينما كانت تدور الاشتباكات بين مليشيات غنيوة والمرتزقة السوريين فى منطقة المشروع, لرفضهم الخروج من منازل الآهالى, واستمر الصراع الداخلى والخارجى, واستمر أردوغان فى الزج بالعديد من مرتزقة سوريا إلى ليبيا, ولم يضع فى الحسبان غضب بعض الأطراف الأوروبية, مما أدى إلى أن الرئيس الفرنسى ” إيمانويل ماكرون” بدء فى التلويح بفكرة إنشاء حلف آوروبي خارج الناتو, للتصدي لتركيا والضغط علي آمريكا لتغاضيها عن آفعال أردوغان, خاصة بعد ما تحرشت زوارق وسفن تركية بفرقاطات فرنسية فى مياه البحر المتوسط.

وفى هذا السياق أكد الخبير الاستراتيجى المتخصص فى الأمن القومى اللواء “محمد عبد الواحد” بأن الموقف الأوروبى غير موحد فى ليبيا وهناك خلافات وانقسامات، خاصةً بين إيطاليا وفرنسا، لاختلاف دوافع تواجدهم فى ليبيا، وهناك وجهة نظر روسية تختلف عن وجهة النظر الألمانية، مما أضعف الموقف الأوروبى تجاه الأزمة الليبية، والتدخلات التركية بلاشك تؤثر على الاستقرار والأمن على الاتحاد الأوروبى، وقد حاول الاتحاد الأوروبى صياغة مبدأ محدد قائم على تبنى مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة وإعلان القاهرة، أما فيما يخص ألمانيا فهى مهتمة بالأزمة الليبية لذلك فهى نظمت مؤتمر برلين وظهر ذلك فى البيان الختامى لهذا المؤتمر، فيما يخص المسار السياسي والعسكرى والأمنى.

أما فيما يخص فرنسا فقد أوضح الرئيس الفرنسى “إيمانويل ماكرون” ٢٠١٧ فى اتفاقه مع حفتر على الحل السياسي الذى لم يتم تنفيذه، وتم عقد مؤتمر آخر عام ٢٠١٨ وهو اتفاق باريس، على أن يكون الحل السياسى هو الفيصل فى الأزمة الليبية، أما إيطاليا فهى تنظرإلى ليبيا على أنها إجدى مستعمراتها القديمة، وهى أيضاً شريك تجارى لليبيا خاصة الغاز والبترول، لكن المسار العسكرى الإيطالى كان متناقض إلى حد كبير، وهو إرسال قطع حربية للمياه الليبية وأيضاً قام بدعم حكومة السراج، وبعدها دعى لعقد مؤتمر باليرمو وانتقدت التدخل الفرنسى ولم تحضر إيطاليا مؤتمر باريس.

وترغب بعض الدول الأوروبية وتسعى للسيطرة على الجنوب الليبي حيث يوجد أكبر آبار البترول والغاز فى ليبيا وأفريقيا،أما فيما يخص الاتحاد الأفريقى فهو مهتم بالقضية الليبية، فليبيا دولة استراتيجية كبرى وتمركز الميليشيات فيها سيسبب أزمة لأمن أفريقيا، هذا بالإضافة إلى الثروات الكبرى فى ليبيا، ولابد عليه أن يتخذ موقف تجاه مكافحة الإرهاب.

على الجانب الآخر نجد تباين فى الدوافع والأهداف بين الدول العربية فيما يخص الأزمة الليبية، لكن تقع الأزمة الليبية على عاتق مصر حيث الأمن القومى وفقاً للحدود الغربية الممتدة بين مصر وليبيا، ولذلك أكدت مصر على أن وجود قوات أجنبية معادية فى ليبيا يهدد أمنها، ولذلك لن تقف صامتة، أما عن موقف تونس فهناك شكوك فى نوايا الموقف التونسى تجاه التصعيد فى ليبيا، وأيضاً الموقف المغربى، وأخيراً وليس آخراً طالما أن الصراع ممتد لابد أن يتم حل الأزمة فى أسرع وقت، لأن الداخل الليبى بدء فى لفظ كل تلك الوجوه السياسية على الساحة الليبية لأنها لم تقدم حلاً لتلك الأزمة.

أما عن الوضع العسكرى التركى فى ليبيا، فقد استطاعت تركيا احتلال جزء من سوريا وتم تشييد قاهدة عسكرية هناك، وبالتالى فهى لن تتخلى عن ليبيا بسهولة، حيث تعتبر نفسها وكيل الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، لمناكفة روسيا، وبالتالى قامت تركيا بفتح جسر جوى وبحرى إلى ليبيا وتسعى لتشييد قاعدة عسكرية تركية وتحديد تمركزات فى ليبيا، لذلك أتوقع دخول تركيا فى صدام مباشر مع مصر، نتيجة سعيها لتخطى الخط الأحمر الذى حددته مصر.

وذكرت مصادر تركية أمنية أنه بدأ العد التنازلى لإقصاء أردوغان من الساحة, بعد إنتهاء الدور المطلوب منه, فأمريكا تعتبره قائد أحمق ويضر بسمعة السلاح الأمريكى, (مثلما فعلت ألمانيا بعد إختفاء الغواصتين وإصدار البوندستاچ لقرار بحظر توريد أى سلاح ألمانى لتركيا لمدة ستة أشهر), وفرنسا أعلنت عدائها له علناً بعد أن حاول التحرش بقطعها البحرية فى المتوسط, فطالبت الناتو بطرده مهددةً بإنسحابها مالم يتم ذلك وأنذرته بأن أى تواجد لتشكيلاته أمام السواحل الليبية سيمحى من على الخريطة, والإتحاد الأوروپى والناتو أبلغوه أن الناتو يدافع فقط عن أى إعتداء على أراضى أعضائه وليس خارجها, ناهيك عن الموقف القبرصى واليوناني من تركيا.

وبالطبع أثر كل ذلك بما فيه العملية العسكرية الأخيرة ضد قاعدة الوطية, على الروح المعنوية للميليشيات المرتزقة والذين يحاولون حالياً الهروب من ليبيا قبل إبادة الجيش الليبي لهم, وطبعاً الرأى العام الداخلى فى تركيا خاصة بعد القتلى والجرحى من أبنائه متشائم وسوف تستغله المعارضة (أكتر من نصف الشعب معارضة حقيقية تتحين الفرصة المناسبة للإطاحة به على أثر سلسلة الاعتقالات التى شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة لمعظم فئات المجتمع المثقفة من سياسيين وعسكريين وإعلاميين وقضاة وغيره و بجانب ماهو معروف من فساده المالى وفساد أسرته), وذكر بعض جنرالات الجيش التركي بأن “عزل أردوغان بات ضروري ولا يمكن للجيش التركي أن يقف مكتوف الأيدي بعد أن شاهدنا الجنود الأتراك يعودون إلينا في تواببت”, كما تسربت بعض الأنباء بأن مجلس الشعب التركي سيعقد جلسه طارئة فى هذا الاتجاه.