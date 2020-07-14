اقتراح برلماني لوزير قطاع الأعمال لتشغيل عمر أفندي شارع عبدالعزيز

تقدم النائب رضا البلتاجي، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن تشغيل فرع شركة عمر أفندي فرع شارع عبدالعزيز لما له من تاريخ عريق. وأشار المقترح، إلى أن أن محلات عمر أفندي تأسست عام 1865، على يد عائلة أودلف أوروزدي، في عهد الخديوي سعيد باشا وكانت تحت اسم “أوروذدى باك” في منطقة شارع عبد العزيز بالقاهرة، كي يلبي احتياجات المصريين والأجانب أيضًا.

وأوضح أن أولى فروعها بدأت في شارع عبدالعزيز بالقاهرة، وفى عام 1900 افتتحت الشركة أكثر من 60 فرعًا على مستوى مصر، وفى عام 1920 تم بيع “أوروذدي” بكل فروعه لرجل ثري مصري يهودي وقام بتغيير اسم المحل ليصبح تحت اسم عمر أفندي. وأكد أن الشركة القابضة للتجارة قامت ببيع عمر أفندي في صفقة أثارت جدلًا كبيرًا عام 2006 لشركة سعودية، وهى شركة أنوال بمبلغ كبير، حيث تم بيع 90% من أسهمها، ثم اعادتها الحكومة المصرية مرة أخرى بعد منازعات قضائية وتسويات مع المستثمر السعودي، وفى نفس العام تم الاحتفال بمرور 150 عامًا على عمر أفندي.

وشدد على إعادة تشغيل عمر أفندي فرع شارع عبد العزيز لما له من تاريخ مجيد يمتد 170 عاما ولما يتميز به المبنى من تصميم معماري راقي نادر وعريق. علاوة على أم المبنى يقع في المنطقة التجارية الأعلى سعرًا فى وسط البلد مع إمكانية تأجير المكان بعد تطويره إلى كبرى الشركات التجارية مما يفتح آلاف فرص العمل تجاريًا وصناعيًا.