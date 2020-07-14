اقتراح برلماني لوزير قطاع الأعمال لتشغيل عمر أفندي شارع عبدالعزيز

اقتراح برلماني لوزير قطاع الأعمال لتشغيل عمر أفندي شارع عبدالعزيز
تقدم النائب رضا البلتاجي، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن تشغيل فرع شركة عمر أفندي فرع شارع عبدالعزيز لما له من تاريخ عريق. وأشار المقترح، إلى أن أن محلات عمر أفندي تأسست عام 1865، على يد عائلة أودلف أوروزدي، في عهد الخديوي سعيد باشا وكانت تحت اسم “أوروذدى باك” في منطقة شارع عبد العزيز بالقاهرة، كي يلبي احتياجات المصريين والأجانب أيضًا.
وأوضح أن أولى فروعها بدأت في شارع عبدالعزيز بالقاهرة، وفى عام 1900 افتتحت الشركة أكثر من 60 فرعًا على مستوى مصر، وفى عام 1920 تم بيع “أوروذدي” بكل فروعه لرجل ثري مصري يهودي وقام بتغيير اسم المحل ليصبح تحت اسم عمر أفندي. وأكد أن الشركة القابضة للتجارة قامت ببيع عمر أفندي في صفقة أثارت جدلًا كبيرًا عام 2006 لشركة سعودية، وهى شركة أنوال بمبلغ كبير، حيث تم بيع 90% من أسهمها، ثم اعادتها الحكومة المصرية مرة أخرى بعد منازعات قضائية وتسويات مع المستثمر السعودي، وفى نفس العام تم الاحتفال بمرور 150 عامًا على عمر أفندي.
وشدد على إعادة تشغيل عمر أفندي فرع شارع عبد العزيز لما له من تاريخ مجيد يمتد 170 عاما ولما يتميز به المبنى من تصميم معماري راقي نادر وعريق. علاوة على أم المبنى يقع في المنطقة التجارية الأعلى سعرًا فى وسط البلد مع إمكانية تأجير المكان بعد تطويره إلى كبرى الشركات التجارية مما يفتح آلاف فرص العمل تجاريًا وصناعيًا.