محمود دوير يكتب : الإخوان والثقافة المصرية … هل يختلط الزيت بالماء ؟

منذ نشأة “جماعة الإخوان” فى مصر عام 1928 على يد مؤسسها “حسن البنا” وهى تدرك أهمية وخطورة الثقافة الوطنية على مشروعهم الذى ينطوى بالأساس على تغيب قيمة الوطنية ويرفض مفهوم الوطن لصالح مشروع دولة الخلافة المذعوم.

ومنذ نشاة جماعة الإخوان حاولت خلق مساحات لها فى عمق الثقافة المصرية التى تكونت عبر آلاف السنين مستخدمة علاقة قوية للمصريين بالدين رافعين شعارات تدغدغ تلك المشاعر الفطرية لشعب عرف التدين قبل أن يدرك العلم ذاته.

لذلك فقد أنشأ حسن البنا “فرقة مسرحية” عام 1934 قدمت 14 عملا وشارك فيها عدد من شباب الفانين الذين صاروا نجوما بعد ذلك ومن بينهم “عبد المنعم مدبولى” الذى كانت تربطه علاقة وثيقة بالجماعة كان مدخلها صداقته القوية مع “عبد الرحمن البنا” مدير الفرقة المسرحية وشقيق مؤسس الجماعة.

ويعتبر بعض الباحثين أن “مدبولى تأثر بقوة بأفكار الجماعة وهذا ما دفعه للهجوم العنيف الذى شنه على النجم عادل أمام عام 1988 تعليقا على زيارته لمحافظة أسيوط لإقامة عروض مسرحية لهدف التصدي للجماعات المتطرفة، فقد وصف “مدبولي” ما يقدمه عادل إمام بأنه فن زائف يغزي الإرهاب ”

كما كان من بين نجوم الفرقة المسرحية كل من “ابراهيم الشامى ومحمد السبع وصلاح أبواسماعيل والد القيادى السلفى “حازم صلاح أبو اسماعيل ”

وكان من بين كتاب الفرقة الصحفى الراحل “فهمى هويدى” ولم تحظر الجماعة التعاون مع نجوم الفن فى ذلك الحين والتقرب منهم ومحاولة خلق نفوذ دعوى فى أوساطهم ومن بين هؤلاء النجوم كانت فاطمه رشدى التى قدمت عددا من عروض الفرقة المسرحية.

ولم تتوقف محاولات الجماعة غزو الثقافة المصرية عند المسرح بل امتد لفنون وآداب أخرى من بينها الرسم والشعر فقد أقامت الجماعة عددا من الفاعليات الفنيه المتعددة وكان “البنا” حريص على الوجود بنفسه والتواصل المباشر مع صناع الفن وجمعه عدة لقاءات بالفنان الراحل “أنور وجدى ” دارت جميعها حول ضرورة أن يكون للفن دور فى نشر الفضيلة وتقول بعض المصادر أن البنا كان له دور فى أن تشهر “ليلى مراد “إسلامها .

هذا التاريخ الذى يؤكد أن الثقافة كانت ملفًا شديد الأهمية لدى الجماعة ومؤسسها ولم يكن غريبا أن تتواصل ممارسات الغزو خلال تاريخ الجماعة لكنه إتخذ أشكالا متعددة من بينها مرحلة العداء الصارخ والواضح للفنون والآداب المصرية ومطاردتها ووصفها دوما بالكفر والفسق والانحلال وتزامن هذا مع نمو ظاهرة ما يسمى “بالصحوة الإسلامية” التى بدأت مع حقبة النفط وارتبطت بنزوح أعداد كبيرة من قيادات الجماعة إلى دول الخليج وشهدنا صيغة تجمع بين فكر الجماعة ومؤسسها وبين الثقافة الوهابية التى تميزت بها تلك المرحلة وما بعدها.

وظلت الجماعة وأزرعها من تنظيمات وكيانات ترى فى الثقافة المصرية الوطنية بشكلها القائم عدوا لها ولمشروعها واستخدمت كل وسائل التصفية المعنوية ضد رموز الثقافة خاصة أصحاب الرؤى التقدمية والأطروحات الحداثية.

فهذا قطعا يضرب مشروعهم فى مقتل ويسعى لنشر فكر نقدى يعتمد على الجدل ونسبية الحقيقة بين أبناء الشعب وذلك قادر على افساد مشروعهم فى الهيمنة على عقول المصريين.

كما أن تاريخ الجماعات يشهد على تصفيات جسدية ضد المثقفين سواء فى مصر حيث إغتيال الشيخ “الذهبى “1977 على يد جماعة التكفير والهجرة التى خرجت من عباءة الإخوان وقد قامت الجماعة المتطرفة باختطاف الشيخ المسن للمقايضة عليه مقابل الإفراج عنه، الإفراج عن ستين سجينا ومائتي ألف جنيه مصري. قوبلت هذه المطالب بالرفض.

ومحاولة إغتيال نجيب محفوظ عام 1995 على يد شابين لم يقرأ حرفا من روايته “اولاد حارتنا ” التى حكمت عليه بموجبها بالكفر من جانب تلك الجماعات الإرهابية.

ولم يكن فرج فودة الذى أغتيل عام 1992 على يد جماعات تستخدم الدين سوى حصاد مر لتاريخ طويل من التخلف ومواجهة الاستنارة وربما لا يكون الراحل هو آخر ضحايا أفكارهم فى مصر.

ستظل الثقافة الوطنية هى حارسة للهوية لأنها تمثل المرآة التى تكشف عمق الشخصية المصرية وتعدد مكوناتها وزخمها الحضارى والحائط المنيع ضد كل محاولات الجماعة.

رغم ادراكنا أن المخاطر مستمرة وأن الوسط الثقافى يعج بالخلايا النائمة وهذا ما كشفت عن الأوضاع مؤخرا بعد تصريحات بعض الفنانين باتباع سلوكيات – اخلاقية – فى الأعمال الفنية تم اختزالها فى التلامس بينما قيمة العمل الفنى نفسه وقدرته على تقديم وعى ومتعة للمتفرج فهذا ربما يكون شيئا ثانويا فى نظرهم.