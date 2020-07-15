أمينة النقاش :أوهام أردوغان السلطانية

ضد التيار

أوهام أردوغان السلطانية *بقلم أمينة النقاش

آخر ترهات السلطان العثمانى الواهم هو وضع شروط لقبول حكومة السراج لوقف النار وتوقف القتال، بأن ينسحب الجيش الوطنى الليبى من سرت والجفرة ويتسلمها مرتزقة السراج الأتراك أما السخرية الفاقعة فقد أتت من قول ممثلى السراج أن الخطوط الحمراء التى وضعها الرئيس السيىسى لتطور الزحف التركى نحو سرت والجفرة، هى تدخل فى الشئون الداخلية لليبيا، أه والله !!

وما أن صدر ذلك التصريح، حتى عاودت المليشيات الإليكترونية التابعة لجماعة الإخوان فى أنحاء العالم فتح أبواقها، ضد مصر وزعيمها،لتقول إن الجيش التركى أقوى من الجيش المصرى، وأن الأخير هو الخاسر فيما لو حدثت مواجهة بين الطرفين، بسبب تكديس الأسلحة والمعدات العسكرية وجلب المرتزقة وشذاذ الآفاق من شتات الأرض لدعم حكومة الوفاق الإخوانية، الذى يقود مليشياتها فايز السراج، بدعم من الرئيس التركى أردوغان. فالسلطان العثمانى الواهم يبحث عن أمجاد خارجية فوق الأرض الليبية، لاسيما أن شواطئ ليبيا كانت فيما مضى جزءا من السلطنة العثمانية، التى يحلم باستعادتها. وفى هذا السياق تباهوا بأن قاعدة انجرليك التى تحتفظ فيها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو خمسين قنبلة جاذبية نووية، تدخل فى إطار الاستراتيجية التى يعمل بها حلف شمال الأطلنطى، وهو منطق أرعن يتباهى بقوة فى غير موضعها و«بشعر بنت أخته»!

وجاءت تلك الخطوة بعد أ أن تزعزعت أوضاع أردوغان الداخلية، بالتراجع الذى اخذ فى الصعود للوضع الاقتصادى الداخلى، والتدهور فى الاحوال المعيشية للأتراك ،والانشقاقات التى طالت حزب العدالة والتنمية الذى يقوده، والتذمر المجتمعى من السجون التى باتت مفتوحة لالآف من الصحفيين والكتاب والعسكريين والقضاة واساتذة الجامعات، بعد محاولة الانقلاب المزعومة التى جرت على نظامه قبل أكثر من عامين، واتخذ منها تكئة للتخلص بالقتل والاعتقال والإغلاق والمصادرة، والهجرة القسرية لكل معارضيه. هذا فضلا عن فشله فى الحصول على عضوية الأتحاد الأوروبى!

أما فى الوضع الليبى، فإن الضربة القاصمة لقاعدة الوطية العسكرية وتدمير كامل معداتها الحربية، وتسريب معلومات عن مقتل عدد من ضباط وقادة الجيش التركى لم يكشف بعد عن كل تفاصيلها، لكنها تحمل رسالة واضحة أن تجاوز الخطوط الحمراء لن يمر دون ثمن. يستهدف التعاون العسكرى بين السراج وأردوغان لوتيرة متسارعة وقف تصدى الجيش الوطنى الليبى للجماعات الإرهابية التى يقودها السراج، وفتح الباب من ناحية ثانية للنشاط البحرى التركى للمرة الأولى من هذا الجانب من شاطئ البحر المتوسط، يشكل تهديدا صريحا للأمن القومى المصرى، ولا سند شرعيا له سوى المنهج العصابى القائم على أن الإخوانى للإخوانى، كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا. وهو من ناحية ثالثة تصفية للحسابات مع مصر وقيادتها وشعبها، لنجاحهم فى إسقاط نظام جماعة الإخوان فى ثورة شعبية عارمة فى الثلاثين من يونيو 2013، بعد عام حالك الظلام من حكمها الفاشل والفاشى،أضفت بظلالها على السودان،فتخلص بدوره من نظام جماعة الإخوان، الذى خرب البلاد ونهبها وأشعل بها حروبا دينية وطائفية على امتداد ثلاثين عاما، ويفضح يوما بعد آخر آلاعيب راشد الغنوشى فى تونس للتغطية على إتهامات تلاحقه بالفساد والإرهاب وتطالب بحظر حركته فى البلاد وتقديمه للمحاكمة!

أوهام أردوغان فى استعادة الأمبراطورية العثمانية، هى ما يطمح إليه من التواجد داخل الشواطئ الليبية، ومن خلال محاولة عرقلة الاتجاهات الاصلاحية التى يقودها الأمير محمد بن سلمان فى السعودية، عن طريق تبنى مجموعات دينية متشددة تعترض من مفهوم فقهى عليها، بالإضافة إلى السعى لانشاء منظمات إسلامية، بديلة للمؤتمر الإسلامى، لكى يرث أردوغان زعامة العالم السنى، التى تقف المملكة السعودية بما تحظى به من مكانة دينية فى العالم الإسلامى، عائقا أمام حدوثه.لن يردع هذا التحرك السفيه إلا القوة. فأطراف عدة فى المجتمع الدولى، لازالت تستخدم جماعة الإخوان الإرهابية فى المنطقة لصالح أهدافها الاستعمارية، فى سوريا كما فى ليبيا وتونس وتركيا بطبيعة الحال.ولا بديل هنا عن موقف عربى موحد، تعمل فيه مصر مع المجموعة الخليجية لإحياء اتفاقية الدفاع العربى المشترك لكى يدرك أردوغان والسراج ومن يلف لفهما، أنه لا عودة للوراء فى دول المنطقة، ولا مكان لحكم جماعة الإخوان الإرهابية فى دولها، مهما طال التصدى لجرائمها ولداعميها ومموليها، ومهما كَبُرت التضحيات.