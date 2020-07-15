إقبال بركة تكتب:عصير ينقذ حياتك

شكشكة عصير ينقذ حياتك إقبال بركة

من يصدق ان فيتامين سى يمكن أن ينقذ حياة الإنسان؟!

وصلتنى هذه الرسالة من د ليلى أحمدي، الأستاذة بكلية العلوم الطبية بجامعة ” زنجان”، إحدى جامعات الصين، و هي حول وباء ” كورونا”، و مكافحته بوسيلة متاحة لنا جميعا و لا ضرر فيها، و رأيت ان اشاركها مع قرائى ( مع الاختصار) لأهمية ما جاء بها : تقول د. ليلى احمد :

“وصول فيروسات كورونا إلى أي بلد أمر وارد، عاجلاً أم آجلاً، و ليس هناك شك في أن الكثير من البلدان لا تملك أي مجموعات طبية أو معدات للتشخيص، لذلك يرجى استخدام قدر الإمكان * فيتامين C * الطبيعي لتقوية جهاز المناعة لديك.

بالإضافة إلى ذلك أخبر كلاً

من نفسك وأطفالك أنه من المفترض أن يكون كل منهم مصابًا بفيروس كورونا فلا تلمس أحداً ولا تندم *. و حتى اليوم لم يتم اكتشاف لقاح او علاج محدد له، و ذلك لسوء الحظ بسبب الطفرة الجينية التي جعلته خطيرا للغاية، فهو قابل للانتشار بعد التمحور اكثر من مرة، أى تغيير طبيعته ليخدع الإنسان . و تقول د. ليلى :

يبدو أن هذا المرض (كورونا) ناجم عن اندماج الجين في ثعبان وخفافيش، و قد اكتسب القدرة على إصابة الثدييات، بما في ذلك البشر . و يقول البروفيسور تشن هورين، المدير التنفيذي لمستشفى بكين العسكرى :؟ “يمكن لشرائح الليمون في كوب من الماء الدافئ أن تنقذ حياتك”. وأن الليمون الدافئ يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية! تقطع الليمونة إلى ثلاثة أجزاء وتوضع في كوب، ثم يصب الماء الساخن وتحوله إلى (الماء القلوي)، و يشرب كل يوم، و سيكون بالتأكيد مفيدًا للجميع . و مع التجارب أظهر عصير الليمون الساخن تأثيرا فعالا على الأورام السرطانية وعلاج جميع أنواع السرطان، فهو لا يدمر الخلايا الخبيثة فقط، و انما يؤثر إيجابيا على الخلايا السليمة أيضا.

ثانيًا: يمكن للأحماض، وحمض الكربوكسيل الأحادي في عصير الليمون، تنظيم ارتفاع ضغط الدم وحماية الشرايين الضيقة، وتنظيم الدورة الدموية وتقليل تخثر الدم.

وبالرجوع الي “ويكيبيديا” سنجد مزايا لا حصر لها لليمون. كل هذه المزايا منحة من الله سبحانه وتعالى للبشر أودعها ثمرة صغيرة الحجم يمكن زراعتها في كل بلاد العالم، و جني ثمارها، بأرخص التكاليف. ” وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها”.. صدق الله العظيم.