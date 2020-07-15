طلاب الثانوية العامة يستعدون لتسجيل اختبارات القدرات ..وتوقعات بارتفاع الحد الأدنى للتنسيق

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لاداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب الالتحاق بها اختبارات قدرات، على ان يكون التسجيل إلكترونيا في إطار التيسير والتسهيل على الطلاب، ومن المقرر بدء التسجيل بعد انتهاء الامتحانات بيومين اى يوم 23 يوليو الجاري، حيث ينتهى الطلاب من أداء اختبارات الثانوية العامة وفقا للجدول يوم الثلاثاء المقبل باداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

ويعتبر هذا العام الدراسي الاخير بنظام التعليم القديم والثانوية العامة بنظام البوكليت على ان يتم تطبيق نظام التعليم الجديد الذى يعتمد على استخدام التابليت فى اداء الامتحانات على طلاب ثالثة ثانوى العام القادم.

وجاءت الامتحانات هذا العام فى مستوى الطالب المتوسط ولم تحتو على اسئلة تعقيدية او تعجيزية كما يحدث كل عام، الامر الذى ارجعه بعض التربويين الى مراعاه الدولة للظروف التى يؤدى بها الطلاب الامتحانات وسط مجموعة من الاجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كما اكدت وزارة التعليم ان عمليات التصحيح تركز على الجودة ودقة تصحيح اسئلة الاختيار من متعدد لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.

وتشير التوقعات الى ارتفاع مجاميع الطلاب هذا العام الامر الذى ينعكس بذاته على ارتفاع الحد الادنى للتنسيق لقبول التحاق الطلاب بالكليات، ومن المقرر بدء الاعلان عن نتيجة اختبارات الثانوية العامة بعد اجازة عيد الأضحى.