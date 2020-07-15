بالصور..توثيق ثاني بالإسماعيلية تحت سيطرة السماسرة

كتب ايمن جلال:

عشرات الاستغاثات أطلقها المواطنين إلى وزراة العدل ومحافظ الإسماعيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وذلك لوقف المهازل التي تحدث داخل مكتب توثيق الشهر العقارى ثاني حيث انة تم السيطرة علية من بعض السماسرة بالاتفاق مع الموظفين داخل المكتب دون أدنى تحرك من المسؤلين واصبح المواطن الإسماعيلي تحت رحمة هؤلاء تبداء رحلة المعاناة لو أردت أن تقوم بعمل توكيل أو أي إجراء عند وصولك للمبنى تجد زحام شديد بخارجة بسبب ان الموظفين قامو بغلق الأبواب الحديدية عليهم لكي تقع تحت رحمة السماسرة بالخارج حيث انهم مقسمين للفريقين النصف بالخارج لاصطياد الزبون والآخرين داخل الأبواب الحديدية مع الموظف لاستقبال الطلبات من الشباك وقائمة الأسعار كما يلي توكيل خاص ٢٠٠جنية توكيل عام ٣٠٠جنية توكيلات البيع والشراء تتجاوز ٥٠٠ جنية هذا بجانب انك لو خاطرت انك تقوم بعمل ذلك بنفسك بعد معاناة وخوض معركة للوصول للباب سيتم الرد عليك فوت علينا بكرة الموظف مش موجود سيتم الرد عليك فوت علينا بكره ورغم الضوابط التي وضعتها الدولة في ظل جائحة كورونا يتم التعامل داخل المكان بمنتهى الاستهتار وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية هل يتحرك محافظ الإسماعيلية لرفع المعاناة عن المواطنين هل سيكون هناك مكان بديل أكثر آدمية هل يتحرك نواب الإسماعيلية للتقدم بطلب لوزارة العدل لتوفير مكان بديل والسيطرة علية من أجهزة الدولة كل هذة الاسئلة تنتظر إجابة من المسئولين