التنمية الصناعية: 3.5 مليار جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية، إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المحفظة مقسمة ما بين 2.15 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، و1.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة.

وأضاف جلال في تصريحات خاصة لـ “بنكي”، أن مصرفه يدرس حاليًا ضخ تمويلات تقدر بـ 2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مشروعات تحت الدراسة والتنفيذ ومراحل استصدار الموافقات الائتمانية، لافتًا إلى أن البنك ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه لأكثر من 170 ألف عميل مستفيد غير مباشر من خلال مؤسسات التمويل متناهى الصغر وجمعيات اعادة الاقراض التى قام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية بغرض اعادة الاقراض

وأشار إلى أن البنك يضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تمويل المشروعات الكبرى والقومية.