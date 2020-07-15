القوى العاملة: تعيين 145 شاباً ..وصرف 109 ألاف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج 145 شاباً من بينهم شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاصوالاستثماري من خلال شهادة القيد ” كعب العمل” المرتدة وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .
وأشار وزير القوى العاملة، إلي زيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة لـ 418 عاملا وتم استخراج كارنيهات لهم ، ليصبح عدد المستفيدين من المنح وكافة المميزات إلي 5350 عاملاً مسجلين بالوحدة داخل المديرية .
وقال الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية: إن أن التقرير الشهري خلال يونيو الماضي المعروض علي الوزير أظهر صرف 86 ألف جنيه إجمالي الرعاية الاجتماعية علي العمالة غير المنتظمة تمثلت في 8 حالات وفاة بمبلغ 16 ألفا ، 32 منحة مواليد بمبلغ 64 ألف جنيه ، ومنحتين زواج باجمالى 6 ألاف جنيه .
وأوضح أنه تم صرف منح رعاية صحية لنحو 311 عاملاً بواقع مبلغ 22967 جنيه ليصل إجمالي منح الرعاية الاجتماعية والصحية 108 ألاف و 967 جنيها .
وتم التفتيش على 423 منشأة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد وتبين أن 113 منشأة منهم عملت بنظام 3 ورديات و 36 منشأة بنظام ورديتين ، و 274 منشأة بنظام الوردية الواحدة ، وذلك من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج 145 شاباً من بينهم شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاصوالاستثماري من خلال شهادة القيد ” كعب العمل” المرتدة وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .