وزيرة الهجرة: حريصون على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة

في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على متابعة الملفات التي تقوم عليها الوزارة ومن أبرزها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية “مراكب النجاة”، أعدت الوزارة محاضرات للتدريب وللتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والتعريف بالبدائل الآمنة، ضمن برنامج تثقيف ميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد بطريقة تفاعلية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

يأتي التدريب، الذي يستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي، ضمن برامج عمل الإدارة المركزية لشئون الهجرة غير النظامية، بوزارة الهجرة، في تحد لتأثير جائحة كورونا على لقاءات التوعية المباشرة للتدريب والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، والتي توقفت على إثرها العديد من الأنشطة التفاعلية.

من جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة مستمرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الدولية أيضا؛ لتعظيم الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتبارها تمثل تحديًا كبيرًا للعالم أجمع.

وفي هذا الصدد، أشار اللواء هنري إيميل، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى أن التدريب يشتمل على عرض مشكلة الهجرة والتوعية بمخاطرها، ضمن جهود الوزارة لمكافخة الظاهرة، بالإضافة إلى استعراض البدائل الإيجابية وفي مقدمتها المشروعات القومية وما توفره من فرص عمل للشباب، وإلقاء الضوء على ما قدمته مبادرة “مراكب النجاة”، للشباب وتعاونها مع المبادرات المنطلقة من مؤسسات الدولة ون بينها مبادرتا: “فرصة” و”مشروعك”؛ مؤكدا على أهمية تعزيز مهارات التواصل للميسرات وإجراء الاستبيانات المختلفة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب والتوعية.

وفي السياق ذاته، أوضح وائل فراج مدير الإدارة المركزية لشئون الهجرة غير النظامية، أنه تم تدريب 20 معلمة من مراكز البداري وساحل سليم وأسيوط وبنوب وأبو تيج، باستخدام “الفيديو كونفرانس” ضمن مشروع تجريبي للتدريب والتوعية عن بعد؛ حرصا من وزارة الهجرة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية؛ حرصا على سلامة المشاركين في التدريب.

وأضاف فراج أن التدريب يتم ضمن خطة الوزارة في تثقيف المعلمات المجتمعيات للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا وزيادة الوعي لديهم، ومن المقرر أن يستمر التدريب عن بعد للفئة المستهدفة حتى يوم الاثنين الموافق 20/7/2020، بالإضافة إلى التوسع في تلك البرامج لتشمل محافظات أخرى.