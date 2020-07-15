التضامن: صرف 95 % من معاشات شهر يوليو بقيمة اجمالية 14.306 مليار جنيه فى ختام الاسبوع الثانى.

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الانتهاء من صرف 14.306 مليار جنيه، من إجمالى المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى، المنتشرة على مستوى الجمهورية لـ8.783 مليون قائم الصرف في ختام الاسبوع الثانى من شهر يوليو.

و اشار تقرير غرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف معاشات شهر يوليو إلى انتظام صرف المعاشات، حتى صباح الاربعاء الموافق 15 يوليو، حيث بلغ اجمالى عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى 5.089 مليون حالة بقيمة 6.763 مليار جنيه، وأن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى ما يزيد عن 754 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.545 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.938 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة اجمالة تقارب من 5.998 مليار جنيه.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وفى سياق متصل أوضحت الوزارة انه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى اتخاذ العديد من الاجراءات الاستباقية التى تضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف ، حيث تقرر اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M اعتباراً من صباح الاربعاء الموافق الاول من يوليو، ووضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو )، حرصا على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو بعد اضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات والدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من اصحاب المعاشات.