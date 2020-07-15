تنفيذ حملة ((إحميها من الختان)) فى 10 مراكز بمحافظة كفرالشيخ و المحافظ يتابع القضاء على ختان الاناث 

كتب منتصر النجار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود وأنشطة اللجنة الوطنية، للقضاء على ختان الإناث بالتنسيق بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال شهر “بدور ” والمنعقد في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري حيث أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، اليوم الاريعاء، حملة بعنوان ” إحميها من الختان “، حيث استهدفت الحملة 56451 شخص بمركز ومدينة ” كفرالشيخ، الحامول، بيلا، قلين، مطوبس، فوه، سيدى سالم، الرياض، دسوق، برج البرلس” وشارك في الحملة 610 رائدة صحية، لتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الاناث، وتجريم جميع الهيئات الطبية فى العالم ختان الاناث، حيث يعتبر عادة مخالفة لأداب المهنة وميثاق الشرف الطبى، بالإضافة إلي مخالفته القانون المصرى، وتغليظ العقوبة على فاعلها والآمر بفعلها ‏ ‏جدير بالذكر أن حملة “إحميها من الختان” قد بدأت نشاطها يوم 14 يونيو، وتضمنت العديد من الأنشطة، وتمتد الحملة بجميع المحافظات لمدة 8 أيام بمعدل يومين في الأسبوع، بهدف توعية السيدات والأهالى بكافة المراكز، والقرى، والنجوع، بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة