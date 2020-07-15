الضفادع البشرية تواصل أعمالها لليوم الثانى على التوالى فى البحث عن غريق بلطيم محافظ كفرالشيخ 

كتب منتصر النجار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، علي تواصل وإستمرار البحث عن جثمان الغريق(( نور كلش)) لليوم الثاني على التوالى، بالتنسيق مع اللواء أركان حرب ياسر الأسروجى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والضفادع البشرية التابعة للقوات البحرية بقيادة اللواء محمود مدكور، والمقدم أشرف سامى والملازم أول عمرو حسن مشيراً إلى متابعته على مدار الساعة أشاد محافظ كفرالشيخ، بدور رجال المنطقة الشمالية العسكرية، و الضفادع البشرية، وجهودهم المبذولة في عمليات البحث عن الجثمان وقدَّم محافظ كفرالشيخ، وأبناء المحافظة، خالص الشكر والتقدير إلى اللواء ياسر الأسروجي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، و الضفادع البشرية بالقوات البحرية، لسرعة استجابتهم للمحافظة وأهالى الغريق، والبحث عن الفقيد بموقع الغرق وأكد محافظ كفرالشيخ على إستمرار عمليات البحث حتي تتمكن القوات من انتشال الجثمان، وتسليمه لذويه، لافتاً إلى التواصل المستمر مع الأجهزة المعنية والتنفيذية للمتابعة