للمرة الثالثة على التوالي فريق بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة مسن مصاب بفيروس كورونا من جلطة حادة فى الساق اليسرى

كتب سويفى رشدى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استمرار مستشفيات أسيوط الجامعية في تقديم خدمة علاجية عاجلة مجانية لمرضى الطوارئ والحالات الحرجة من مصابي كورونا والذين يعانون إلى جانب إصابتهم بالفيروس المستجد ، من أمراض أخرى تداخلية ومزمنة تحتاج إلى المساعدة من قبل فريق طبي متكامل من أكثر من تخصص . وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية إلى أنه تم تخصيص في المستشفى الرئيسي أكثر من 60 سرير عناية مركزة و50 جهاز تنفسي الصناعي وكذلك 30 سرير عناية متوسطة مزودة بشبكة غازات وأجهزة تنفس غير اختراقي وذلك فى خدمة مجانية لمرضى الحالات الحرجة والمركبة من داخل وخارج المجتمع إلى جانب 5 طوابق فى نفس المستشفى لمرضى العلاج بأجر وفى هذا الإطار كشف الدكتور مصطفى سعد رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية عن نجاح وحدة القسطرة والعمليات بالقسم من إنقاذ حياة مريض مصاب بفيروس كورونا من جلطة حادة بشرايين الطرف السفلى وذلك تحت إشراف الدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعى الرئيسي وهى ما تُعد العملية الثالثة من نوعها التى ينجح القسم فى إجرائها لمرضى من فيروس كورونا . وأضاف الدكتور خالد عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية ورئيس الفريق الطبي القائم على العملية أن المريض يبلغ من العمر 69 عام وأنه تم تشخيص الحالة فور وصول المريض واستبيان إصابته بجلطة حادة في شرايين الطرف السفلى للساق متزامنة مع إصابته بفيروس كورونا ، وهو ما يحتاج إلى إجراء عملية عاجلة لإذابة الجلطة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لحماية الفريق الطبي وفريق التمريض والحفاظ على سلامتهم من حدوث أي عدوى محتملة وهو ما يتحقق بنجاح مع تحقيق الهدف الأساسي في إنقاذ حياة المريض من خطر الجلطة التي كانت قد تؤدى إلى بتر الساق وتعريض حياة المريض للخطر . وأشار الدكتور خالد عبد العزيز أن العملية تمت بمشاركة فريق طبي من شباب الأطباء من أبناء القسم يضم الطبيب خالد محمد عوض والأطباء المقيمين أحمد راشد ومحمود هشام القاضي .