بعد الاعلان عن بدء ملء خوان سد النهضه..خبراء: اثيوبيا غير موفقة فى هذه الخطوة والعودة للمفاوضات متوقع.

أعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عن بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميا، اليوم وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع دولتى المصب” مصر والسودان” والتى استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الافريقى وبحضور مراقبين، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق، الامر الذى اعلنت عنه الصور الاخيرة للسد، والتى تم التقاطها بالاقمار الصناعية، امس، لتوضح بدء عمليات تخزين المياه فى البحيرة.

فيما اكد خبراء مياه ان هذه الخطوة ، غير موفقة من ايس ابابا ، رغم انها كانت متوقعة بعد الاصرار الاثيوبى على عدم التوصل لاتفاق نهائى ملزم ومطالبتها باتفاق جزئى يمكن استكماله عقب الملء الاول والذى كان مقرر له 5 مليار متر مكعب، فقد اكد دكتور عباس شراقى ، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ،، ان صورا لتجمع المياه الذي ظهر في الخرائط والصور خلف “سد النهضة” الإثيوبي، مشيرا إلى أنه يشبه ما حدث العام الماضي، مشددا على ان هذا الرقم غير مؤثر على مصر ، ولكن في نهاية سبتمبر سيتحدد القرار من جانب إثيوبيا هل ستفتح البوابات أم ستبدأ التخزين الاكبر، وأن شكل البحيرة المكونة طبيعية نتيجة الفيضان والأمطار، مشيرين الى أن الأمل في المفاوضات مازال موجودا وأن إثيوبيا كانت تستطيع حجز كمية مياه تقدر بـ2 مليار متر في مايو الماضي لكنها لم تفعل لتأكدها أن الملء سينسف المفاوضات مع مصر والسودان، وفي ظل عدم اكتمال السد وعدم القدرة على توليد الكهرباء قبل يناير المقبل.