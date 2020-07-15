في مؤتمر صحفي بمقر “دعم مصر”: الإعلان رسميا عن قائمة انتخابية من ١١حزب لخوض انتخابات الشيوخ

عقد اجتماع ومؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، شارك فيه ١١حزب من الأحزاب المصرية وتم الإعلان عن القائمة الوطنية من أجل مصر التي تضمنت أحزاب مستقبل وطن والوفد والتجمع وحماة الوطن والشعب الجمهوري والمؤتمر والحركة الوطنية ومصر الحديثة والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والحرية المصري.

وأشاد رئيس حزب التجمع بالجهد المبذول من قبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، وهنئه بتوليه منصبه كرئيس لحزب مستقبل وطن.. وأكد “سيد عبد العال ” أن الاهم في اللحظة الحالية التي تمر بها مصر هو الاصطفاف الوطني والحفاظ علي سلامة الوطن و سلامة ارضيه، وإدراك ان التحديات هي ما تجمعنا في هذه القائمة الانتخابية ، وان مهممتنا مساعدة الدولة علي استكمال بناء مؤسساتها وان لا نخضع لأي تدخل خارجي او ابتزاز داخلي أي أن كانت الزريعة أو السبب سواء كان ذو طابع طائفي أو عرقي او حقوفي.