“زوهو” تطرح حل إدارة العملاء “بيجين “Bigin المصمم خصيصا للشركات الصغيرة

أعلنت “زوهو كوربوريشن “Zoho Corporation، الشركة العالمية التي توفر الحزمة الأكثر شمولاً من تطبيقات برامج الأعمال على مستوى القطاع، اليوم عن إطلاق “بيجين “Bigin، وهو حلّ برمجي جديد لإدارة علاقات العملاء CRM مرتكز على تدفقات المبيعات تم تصميمه وتحديد سعره بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. يمكن للشركات تثبيت “بيجين” في غضون 30 دقيقة والبدء بتتبع عملائهم وتحسين علاقات العملاء دون القلق بشأن التكاليف المرتفعة أو المزايا المعقدة.

يتمتع حل “بيغين” بمزايا الاتصالات الهاتفية، وإدارة خطوط العملاء، والأتمتة لمساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على تحويل تجربة علاقات العملاء

وقال “حيدر نظام”، رئيس “زوهو كورب” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تمثل الشركات الصغيرة عصب مجتمعاتنا ومع تنامي التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال الآن أكثر من أي وقت مضى، فإننا نسعى إلى تزويدهم بتكنولوجيا عالمية المستوى لإدراة علاقات العملاء بسعر معقول للغاية”. وتابع: “لقد ابتكرنا حلّ “بيجين” من أجل مساعدة الشركات الصغيرة على تحقيق أقصى قدر من النمو مع أدنى منحنى تعلّم. يمكن للشركات الصغيرة الآن الكفّ عن الاعتماد على العشرات من جداول البيانات لإدارة أنشطة العميل والانتقال بدلاً من ذلك إلى برنامج لإدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام ويتيح لهم التركيز على تنمية وبناء علاقات أقوى مع العملاء”.

و”بيجين” هو حّل لإدارة علاقات العملاء يرتكز على تدفقات المبيعات ومصمم لقطاع الشركات الصغيرة التي لا تحتاج إلى برنامج معقّد ومتكامل لإدارة علاقات العملاء.

وفي حال فاق نمو الشركات قدرات حلّ “بيجين”، فإنه يمكنها الترقية إلى نظام “إدارة علاقات العملاء من زوهو” (Zoho CRM) بسهولة. ويدعم “بيجين” 26 لغة، بما في ذلك العربية، ويعد جزءاً من منصة “زوهو وان”.

مزايا “بيجين” الرئيسية:

إعداد في غضون 30 دقيقة: يتيح “بيجين” للمستخدمين التشغيل خلال 30 دقيقة.

يتيح “بيجين” للمستخدمين التشغيل خلال 30 دقيقة. خطوط متعددة لعمليات العملاء: مع إمكانية خلق خطوط متعددة بمراحل قابلة كلياً للتعديل، يمكّن “بيجين” الشركات الصغيرة من إدارة عمليات عملائها المتميزة من داخل برنامج إدارة علاقات العملاءCRM .

مع إمكانية خلق خطوط متعددة بمراحل قابلة كلياً للتعديل، يمكّن “بيجين” الشركات الصغيرة من إدارة عمليات عملائها المتميزة من داخل برنامج إدارة علاقات العملاءCRM . اتصالات هاتفية: يمكن إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية في أي وقت ومن أي مكان من خلال خاصية “الاتصالات الهاتفية”، التي تسمح للمستخدمين الاختيار من مجموعة من مزودي خدمات الهاتف المعروفين، مثل: RingCentral، وKnowlarity و BT Cloud Phone، وذلك في Zoho PhoneBridge Marketplace حيث يجمع “بيجين” معلومات عن كل عميل قائم أو محتمل يجري الاتصال به، بما يساعد المستخدمين على إجراء محادثات.

يمكن إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية في أي وقت ومن أي مكان من خلال خاصية “الاتصالات الهاتفية”، التي تسمح للمستخدمين الاختيار من مجموعة من مزودي خدمات الهاتف المعروفين، مثل: RingCentral، وKnowlarity و BT Cloud Phone، وذلك في Zoho PhoneBridge Marketplace حيث يجمع “بيجين” معلومات عن كل عميل قائم أو محتمل يجري الاتصال به، بما يساعد المستخدمين على إجراء محادثات. أتمتة سير العمل: يساعد “بيجين” ممثلي المبيعات على تخفيض الوقت الذي تستغرقه المهام اليدوية المتكررة بشكل كبير من خلال تدفقات العمل المؤتمتة التي يسهل إنشائها.

يساعد “بيجين” ممثلي المبيعات على تخفيض الوقت الذي تستغرقه المهام اليدوية المتكررة بشكل كبير من خلال تدفقات العمل المؤتمتة التي يسهل إنشائها. إشعارات وتحليلات في الوقت الحقيقي: يتم تسليم إشعارات فورية من عملاء محتملين داخل برنامج إدارة علاقات العملاء CRM بالإضافة إلى ذلك، تمكن لوحات التحليلات المبتكرة مع الرسومات البيانية ومؤشرات الأداء الرئيسية لدى “بيجين” الشركات من اتخاذ قرارات أذكى إستناداً إلى البيانات ومقاييس الأداء الرئيسية الحديثة.

يتم تسليم إشعارات فورية من عملاء محتملين داخل برنامج إدارة علاقات العملاء CRM بالإضافة إلى ذلك، تمكن لوحات التحليلات المبتكرة مع الرسومات البيانية ومؤشرات الأداء الرئيسية لدى “بيجين” الشركات من اتخاذ قرارات أذكى إستناداً إلى البيانات ومقاييس الأداء الرئيسية الحديثة. حلّ متنقّل بالكامل: بإمكان المستخدمين إدارة البريد الإلكتروني، البقاء على إطلاع بخطوط أعمالهم، والوصول إلى معلومات رئيسية حول الأعمال في الوقت الحقيقي مع تطبيقات “بيجين” المتنقلة للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل “أندرويد” و “آي أو إس”.

التسعير والتوافرية:

84 جنيه مصري كرسوم شهرية لكل مستخدم، يتم دفعها سنويا.