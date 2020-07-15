رئيس المصرف المتحد: “صندوق رخاء” حقق عائدًا تجاوز الـ10.75 % منذ بداية العام

أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن صندوق رخاء النقدي، حقق عائدا أكثر من 10.75 % على أساس سنوي منذ بداية العام الحالي 2020.

وأضاف القاضي, أن صندوق رخاء ينافس وبقوة بالسوق في عوائد الصناديق النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة منذ إنشائه، لافتا أن المستثمر يستطيع أن يكتتب فيه أو يقوم بصرف جزء أو كل من استثماراته وعوائدها بصفة يومية وبدون أية عمولات أو مصروفات. وهو مناسب تماما لإدارة السيولة اليومية الفائضة للشركات والافراد.

وأضاف، أن المصرف المتحد منح المستثمر في صندوق رخاء ميزة إضافية حيث يستطيع أن يقوم بعملية الاكتتاب والاسترداد عن طريق الموبايل البنكي او الانترنت البنكي بكل سهولة وفي الحال ومن اي مكان.

وأكد، أن عوائد صندوق “رخاء” النقدي معفاة من الضرائب بالنسبة للأفراد، مضيفا: “يمنح الصندوق عائدا يوميا، ويستثمر أمواله في أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يدخل فيها أية استثمارات بالأسهم، وبالتالي لا يتآكل رأسمال المستثمر فيه، وقد أصدر هذا الصندوق النقدي في عام 2013 ويأتي ترتيبه الأول في العائد الممنوح للمستثمرين به من بين الصناديق النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.

ومن جانبه أكد عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول فى سي إي كابيتال، أن صندوق “رخاء” النقدي يعد من الآليات الاستثمارية الإسلامية الأفضل بالسوق المصرية، وذلك لأنه يمنح العميل فرصة الاستثمار الآمن والمتوافق مع أحكام الشريعة في آنٍ واحد.

وأوضح أبوالعينين، أن مؤشرات أداء صندوق “رخاء” النقدي أظهرت تصدره للصناديق لتمثيله المحلية والإقليمية، وذلك بشهادة مؤسسات مالية عالمية منها EMEA Finance في 2016، ومؤسسة مينا فند مانجر MENA Fund Manager في ٢٠١٧ و٢٠١٨ وجلوبال إنفستور Global Investors التابعة لمؤسسة اليوروموني Euromoney التي منحت صندوق “رخاء” جائزة أفضل صندوق نقدي مدى طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2018، والذي يعد من قبل الخبراء في مجال إدارة الأصول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إدارة الأصول. وفاز عام 2019 بجائزة أفضل آلية استثمارية متوافقة مع أحكام الشرعية في منطقة الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي.

واضاف: أن استمرار تصدر صندوق رخاء للصناديق النقدية المدارة طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية في السوق المصرية، إضافة لهذه الجوائز والاعترافات الدولية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي تكليلًا لجهود فريق العمل بإدارة البنك ومدير الاستثمار.