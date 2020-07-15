” اثيوبيا” تنفى والسودان تحذر.. الملء بخزان سد النهضة لم يبدأ بعد ..ولا اجراء احادى.

نفى وزير المياه الإثيوبي، ما تم تداوله من تقارير نقلت عنه تفيد ببدأ ملء خزان بحيرة سد النهضة، قائلا :إن الصور لمياه أمطار، وقد اثارت الصور الاخيرة التى التقاطتها الاقمار الصناعية جدلا واسعا حول ما اذا كانت المياه من الملء او تجمع امطار، الامر الذى اكده الخبراء فى تصريح ل” الاهالى” فيما اعلنت وزارة الري السودانية، ، رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب بشأن السد ، مؤكدة تراجع منسوب النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً، ،ما يؤكد إغلاق بوابات السد، مطالبة بقياس مناسيب النيل الأزرق والتحري عن صحة بدء اثيوبيا في الملء قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل وجددت وزارة الري والموارد المائية رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية.