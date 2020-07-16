اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1200عامل مصري من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 22 رحلة طيران تحمل علي متنها 4100 راكب إلي مطارات 7 دول : مصر ، والإمارات ، والهند ، ولبنان، وبنغلاديش، والصين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 8 رحلات تقل 1200عامل مصري من العالقين. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، الإسكندرية، وسوهاج، أسيوط، والأقصر، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 16 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1200 عامل. وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران اير كايرو، رقم 2406 قيام من مطار الكويت 12:00 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 165 عاملا ، والرحلة الثالثة علي فلاي ايجبت رقم 5302 قيام من مطار الكويت 17:50 وتصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 165 عاملا . أما الرحلة الرابعة علي طيران اير كايرو رقم 2402 قيام من الكويت 18:30 ، وصل لمطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا ، والسادسة علي طيران العربية للطيران رقم 722 قيام من مطار الكويت 19:35 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والسابعة علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والثامنة علي طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من الكويت 20:30 وصول مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.