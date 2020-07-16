وزير النقل يبحث اخر المستجدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الانفاق

بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع ماساكى نوكى السفير الياباني بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس اخر المستجدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الانفاق وذلك بحضور ممثلي الجايكا في مصر وطوكيو ومسئولي وزارة النقل في بداية الاجتماع أشاد وزير النقل بالتعاون مع الجانب الياباني في مختلف المجالات وخاصة في مجال النقل مشيرا الى ان هذا اللقاء يأتي في اطار الحرص على استمرار التعاون بين الجانبين المصري والياباني في تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو مؤكدا على قدرة الشركات المصرية على تنفيذ الخط الرابع للمترو بما اكتسبتة من خبرات سابقة في المشاركة في أعمال الخط الاولي والثاني والمرحلة الاولي و الثانية للخط الثالث لمترو الانفاق وكذلك القيام بتنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث بالكامل وانفاق قناة السويس بمفردها ولكن هناك رغبة من الجانب المصري في اشتراك الشركات اليابانية في تنفيذ المشروع من منطلق الحرص على استمرار التعاون بين وزارة النقل والشركات اليابانية ومؤسسة الجايكا لافتا الى اهمية العمل سويا على بدء تنفيذ الأعمال على الارض سواء بالشركات المصرية أو بالتعاون بين الشركات المصرية واليابانيه وتحت اشراف الاستشاري الياباني مشيرا الى أنه تم نهو التعاقد على الانظمة والاجهزة للمرحلتين بالكامل مع تحالف شركتي (ميتسوبيشي وتالس) و جاري نهو التعاقد على الوحدات المتحركة مع شركة ميتسوبيشي العالمية وعلى الاعمال الانشائية للخط والتبطين للنفق وانشاء المحطات مع الشركات المصرية واليابانية خلال شهر وأكد الوزير ان مصر أصبح لديها شركات محترفة تتمتع بخبرة وكوادر متميزة لتنفيذ اي مشروعات انفاق وتمتلك المعدات وماكينات الحفر التي تؤهلها للعمل سواء داخلها او خارجها وكذلك قدرتها على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للتنفيذ وطالب وزير النقل مؤسسة الجايكا اليابانية بإصدار شهادة عدم الممانعة لمجموعة اعمال الجزء الغربي بطول 14 كم والذي يمتد في المسافة بين الجيزة وحدائق الاشجار بـ 6 اكتوبر والتى ستقوم بتنفيذها الشركات المصرية كما أكد على ثقته على استمرار التعاون مع الشعب الياباني المحب للحياة والانسانية ومع الحكومة اليابانية وحرصهما على التعاون ونقل التكنولوجيا اليابانية الخاصة بمجال مترو الانفاق الي الجانب المصري . ومن جانبة اشاد السفير الياباني بجهود وزارة النقل في تطوير كافة قطاعات المنظومة مؤكدا حرص الجانب الياباني علي استمرار التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة وافاد وزير النقل بضرورة المتابعة بين الجانبين عقد اجتماعات مكثفة ومستمرة مع السفير الياباني ومسئولي الجايكا وهيئة الانفاق للاتفاق على كافة الامور الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الجانبين .