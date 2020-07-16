“الأهالي” تنشر الصور الرسمية لتحالف القائمة الوطنية “من أجل مصر” لخوض انتخابات “الشيوخ” بالقاهرة ووسط وشمال الدلتا

شهد مقر ائتلاف دعم مصر بالتجمع الخامس، توافد عدد كبير من المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ،بالقاهرة ووسط وشمال الدلتا،ضمن القائمة الوطنية “من أجل مصر”..وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 11 حزبًا سياسيًّا، وهي: أحزاب مستقبل وطن، التجمع ، الوفد، المصري الديمقراطي، حماة وطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية والحرية المصري..

وتوافد المرشحين على مقر الائتلاف، وتبادل الحوارات الجانبية بين المرشحين، حيث جلس المرشحون في شكل مجموعات بهدف تعرف كل منهما على بعض، وتبادلوا الأحاديث الجانبية التي تخص العمل البرلماني، وكذلك الاستعداد لالتقاط الصور الخاصة بالبانرات الدعائية للقائمة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وكان تحالف القائمة الوطنية “من أجل مصر”، قد اعلن امس الاربعاء الانتهاء من تشكيل القوائم الانتخابية للتحالف الانتخابي للأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بحضور رؤساء وممثلى 11 حزبا سياسيا المشاركين فى القائمة المشار إليها.

وأضاف التحالف فى بيان له أن القائمة الوطنية تعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا، وتنتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن كافة الأحزاب قامت بطرح مرشحيها في القائمة، والذين قاموا بإعداد الأوراق والمستندات المطلوبة وتسليمها للممثل القانونى للقائمة، تمهيدا للتقدم بها للجان تلقى طلبات الترشيح.

واختتم البيان، إن القائمة الوطنية مهمتها الرئيسية تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطنى العام .

حضر لقاء تحلف القائمة الوطنية من أجل مصر، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن،والنائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، واللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والنائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور وليد دعبس، نائب رئيس حزب مصر الحديثة، ومحمد عطية الفيومي نائب رئيس حزب الحرية المصري، والمهندس على عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والإعلامي يوسف الحسيني المتحدث الرسمي باسم القائمة .