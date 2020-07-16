مندوب مصر لدي الأمم المتحدة: “وقوف مصر مع أشقائها في البحيرات العظمي الأفريقية تاريخي ومستمر، والمنطقة في حاجة إلى استراتيجية إقليمية جديدة “

شارك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن حول مكافحة الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية في منطقة البحيرات العظمي في أفريقيا، وشهدت الجلسة مشاركة موسعة من أعضاء مجلس الأمن ودول البحيرات العظمي في ضوء محورية الموضوع لدول المنطقة وارتباطه الوثيق بالسلم والأمن الإقليميين.

أوضح السفير محمد إدريس بأن مصر تمتلك علاقات تاريخية ممتدة مع دول البحيرات العظمي، كما أنها تضطلع بدور فاعل في الآليات الإقليمية للمنطقة من خلال عضويتها المتبناة في منظمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمي ICGLR ودورها المؤسس في الاتحاد الأفريقي.

أضاف مندوب مصر الدائم أن هذه المنطقة التي تواجه تحديات عابرة للحدود، على رأسها تهريب المعادن الثمينة وغيرها من الثروات الطبيعية، في حاجة إلى البناء على التطورات السياسية الإيجابية التي شهدتها عدد من دول المنطقة خلال الفترة الأخيرة لوضع استراتيجية إقليمية ترسخ من الملكية والقيادة الوطنية لدول المنطقة لأمورها وإدارة ثرواتها الطبيعية، وتبني على قرار مجلس الأمن رقم 2389 الذي اعتمده المجلس عام 2017 إبان عضوية مصر في مجلس الأمن بناء على مبادرة مصرية تعزيزاً لجهود دول المنطقة إزاء التحديات التي تواجهها.