سفير مصر بالعراق يلتقي مع رئيس الدائرة العربيّة.

التقى سفير مصر بالعراق مع رئيس الدائرة العربيّة وكالة الأستاذ أسامة مهدي الذي أعرب عن حرص العراق على التعاون مع مصر في شتى المجالات؛ وذلك لتحقيق تطلّعات الشعبين الشقيقين، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيّة العراقيّة لتقديم التسهيلات كافة لإنجاح عمل البعثة الدبلوماسيّة المصريّة في بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

من جهته السيّد علاء الدين السفير المصريّ عبَّر عن رغبة بلاده الجادّة في تعزيز العلاقت الثنائيّة مع العراق في جميع المجالات التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وأهمّية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا العراقيّة-المصريّة المُشترَكة في أقرب وقت مُمكِن.