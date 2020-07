تحديث إجراءات السفر للمسافرين من القاهرة إلى أبو ظبي وبودابست

في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين إلى مطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومطار بودابست بدولة المجر اعتبارًا من اليوم الموافق 16 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة إلى كل من أبو ظبي وبودابست حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بكلا الدولتين لتقليل انتشار فيروس كورونا. كما ترجو مصر للطيران السادة عملائها الكرام المسافرين إلى أبو ظبي وبودابست ضرورة التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم. PCR

Negative Test Certificate is required for travel to Abu Dhabi and Budapest. July 16th 2020 In light the travel procedures’ updates received from authorities in Abu Dhabi – UAE and Budapest – Hungary, EGYPTAIR urges its customers travelling to the two cities effective today July 16th 2020 , and until further notice, that they are required to carry out COVID-19 Negative PCR Test prior to departure, from one of the “Central Public Health Laboratories” in Egypt. Customers in Egypt can contact 1717 from mobile or 090070000 for tickets’ enquiries and changes.