شاهد بالفيديو ..الحكومة ترد على 11 شائعة

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 11 شائعة انتشرت خلال أسبوع.الشائعات وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية وفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية” وخصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية فى ظل أزمة كورونا.كما تضمنت الشائعات توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وإصدار الحكومة قراراً بتقليص مساحات الأراضي الزراعية وتوجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو، واستيراد شحنات قمح فاسدة ودخولها إلى السوق المصرية، واستخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم، وامتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الرى اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالى، وامتناع وزارة التربية والتعليم عن صرف حوافز المعلمين.