حسام عبد الحكم رئيسا لتحرير “الميدان”

أصدر مجلس إدارة “الميدان برئاسة أحمد الشناوي قرارا بتعيين الكاتب الصحفي حسام عبد الحكم دياب رئيسا لتحرير جريدة الميدان التي تصدر عن دار الميدان للطبع والنشر خلفا ل محمد يوسف إبراهيم.

ويعد حسام عبد الحكم من جيل المؤسسين لـ “الميدان” أول جريدة مستقلة في مصر، والتي أسسها الراحل محمود الشناوي عام ١٩٩٥، وعمل حسام عبد الحكم مايقرب من ٢٥ عاما في بلاط صاحبة الجلالة، تدرج خلالها في عدة مواقع صحفية واعلامية، وتقلد العديد من المناصب، منها رئيس تحرير مجلة ليالينا الكويتية، ومجلة عالم البيزنس، ورئيس تحرير جريدة صوت الشعب، ورئيس تحرير جريدة وفاق الصعيد، التي تصدر عن حزب الوفاق القومي، كما عمل مستشارا للتحرير، ومدير للتحرير بجريدة التحرير المصري، التي تصدر عن حزب التحرير المصري، ورئيسا للتحرير بجريدة “تحيا مصر حرة” ثم رئيس تحرير تنفيذي بجريدة الميدان