غريق جديد فى مياه شاطئ الهانوفيل بالاسكندرية وتقنين ذبح الاضاحى فى شوارع المدينة

كتب احمد سلامة

تكررت فجر أمس الخميس مأساة غرق المواطنين فى شواطئ الاسكندرية حيث نواصل قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية جهود البحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر بشاطئ الهانوفيل بالعجمي، غرب الإسكندرية. كان الغريق قد نزل إلى المياه في الثانية صباحًا للاستحمام في مياه البحر، وسحبه التيار ولم يتم العثور عليه، حيث تلقت قوات الإنقاذ البلاغ ليستمر البحث عن الغريق حتى الآن. وقال شهود عيان أن الشاب اسمه “محمد مأوي مهدي ” 18 عامًا، من مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة . ولازالت جثة غريق شاطئ النخيل مفقودة حتى اليوم الجمعة رغم الجهود المكثفة للبحث عنها . كانت محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد حذرت المواطنين من التسلل ليلًا للشواطئ مما يعد خرقًا للقوانين ومخاطرة كبيرة تهدد أرواحهم. وأشار بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن بعض المحافظات الساحلية ومنها محافظة الإسكندرية شهدت في الآونة الأخيرة غرق بعض المواطنين أثناء استحمامهم في مياه البحر، وبدراسة حالات الغرق اتضح أن جميعها حدثت خلال فترات الليل وحتى ساعات الفجر. وأكد البيان أنه بالرغم أيضًا من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة، وما يتبع ذلك من عدم وجود خدمات الإنقاذ، إلا أن محافظة إلاسكندرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف توجه مفتشيها لجميع الشواطئ لإخلائها من المواطنين، كما تنتشر اللافتات التي توضح غلق تلك الشواطئ، لذا يجب على كل المواطنين الالتزام بالتعليمات حرصًا على سلامة الجميع. من جهة اخرى أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدد من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وفيما يلي اشتراطات الذبح بمحل الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق: 1- الحصول على تصريح مسبق من الحى المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة. 2- يجب أن يكون موقع الشادر بعيد عن أى مصدر للتلوث. 3- يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية. 4- يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي. 5- الإلتزام بالتخلص الأمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك. 6- إقامة الشادر بعد غروب يوم وقفة عرفات. 7- لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة. 8- المسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد. 9- توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم. 10- إلتزام العاملين بالمحال التي سيصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقيه أثناء تواجدهم والمسئولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال ويطبق بشأنها أحكام المادة الرابعة عشر من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء. وتتولى شركة نهضة مصر مهام جمع والتخلص الآمن من مخلفات عملية الذبح ومتابعة وحدة الرقابة والرصد البيئي للأعمال وكذا قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.