محافظ المنيا: استرداد 9 آلاف و800 فدان، وإزالة 99 حالة تعدي على أراضي الدولة المنيا

كتب اسامه سبد عبد العال

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة “حق الشعب”، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة. قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 99 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 12 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 1229 متر مربع، و28 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 6728 متر مربع، و59 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 9829 فدان، و43 قيراط، و12 سهم. وأضاف المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز بني مزار، ازالت 34 حالة تعد بالبناء تعديات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 7622 فدان، بالإضافة لإزالة 16 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 4898 متر مربع. كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة، على مساحة 1516 متر مربع، كما تم إزالة 5 حالات بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 38 فدان و12 قيراط. كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 9 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 1154 متر مربع، وحالتي تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 90 متر مربع، و9 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 1020 فدان و12 قيراط. كما ازالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 3 حالات على أراضي زراعية خاصة بمساحة 75 متر مربع، وحالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 50 متر مربع، كما ازالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، حالتي تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 73 متر مربع، وحالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 180 فدان، كما ازالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، 3 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 101 متر مربع، كما ازالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، 10 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 969 فدان و19 قيراط و12 سهم. وأكد المحافظ، الى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة. هذا وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعداً نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي ” محل طلب التقنين ” بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.